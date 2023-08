Elsőként Helebrandt Máténak szurkolhattunk, aki új egyéni csúccsal, az előkelő 23. helyen abszolválta a 20 kilométeres gyaloglást.

– Nagyon örülök ennek az időeredménynek – értékelt a közmédia kérdéseire reagálva nem sokkal a célba érkezést követően Máté. – Tavasszal még nem is húsz kilométerre, hanem a hosszabbik távra, harmincötre készültünk. Május elején jött egy olyan érzés, hogy nekem inkább húsz kilométeren kellene indulni, onnantól kezdtünk készülni erre a távra. Örülök, hogy így döntöttünk. Ezt az egyéni csúcsot sokáig nem fogom elfelejteni. Nagyon különleges hazai közönség előtt, ilyen hangulatban versenyezni. A szervezés tökéletes volt, igaz, két órát csúszott a rajt, de erről senki nem tehet. Így sikerült egy percet javítani az egyéni csúcson.

Az elején szerettem volna az első, de legalább a második bollyal elmenni, ez sikerült is. Tudtam, hogy nagyon kemény tempót fognak diktálni, de nekem ez segített, mert 16 km-ig még az országos csúcs részidején belül voltam. Az utolsó négy kilométeren már párás volt a levegő, ott éreztem is hogy veszítettem néhány másodpercet. Már nem akartam kockáztatni, úgy voltam vele, hogy inkább biztosan érjek célba, mert ez az eredmény nagyon jó lesz így is.

Ebben a hangulatban nem volt holtpontom. Minden méteren magyar hangokat hallottam. Néhol kipillantottam oldalra, szinte mindenhol ismerős arcokat láttam. 2006 óta versenyzek nemzetközi viadalokon, ez volt az első, amelyiken ennyire jó hangulat volt, és ilyen jó volt versenyezni.

A sprinter Boros Bence 100 méteres síkfutásban továbbjutott a selejtezőből, így az előfutamban is futhatott.

– Nem először futhattam ilyen klasszisokkal, ez azonban mégiscsak más érzés volt – nyilatkozta Boros Bence, aki mindkétszer 10.70-es időeredményt ért el. – Ez egy teljesen más szint, ennél magasabb nincs. Nagyon élveztem a pillanatot, döbbenetes volt, hogy ilyen lelkesek a magyar szurkolók. A futásaim elejével elégedett vagyok, persze a végén már csak a szívem vitt. Úgy beszéltük az edzőmmel, hogy a táv elején figyeljek a technikai részekre, ezt azt hiszem, hogy az előfutamban jobban megcsináltam, mint a délelőtti selejtezőben. A szezonnak lényegében vége, viszont annál nagyobb öröm nem érhetett volna, mint hogy itt lehetek a világbajnokságon.

A súlylökő Tóth Balázs 17,37-es eredménnyel a 35. helyen zárt, ez pedig azt jelentette, hogy nem jutott tovább a selejtezőből.

– Fantasztikus volt a hangulat, rengeteget pluszt adtak hozzá a szurkolók a versenyhez – mondta az egyik kereskedelmi sportcsatorna kamerája előtt Balázs. – Az időjárás egy kissé megtréfált minket, volt egy óra csúszás, majd a bemelegítést is még esős körülmények között kezdtük el. Szerencsére elsőre sikerült egy biztonságit löknöm, ami tűrhető volt. Persze lehetett volna jobb is, de látszott, hogy ebben még van tartalék. Azzal, hogy kijutottam a vb-re én már nyertem, számomra ez felér egy győzelemmel.

A szombati nap zárásaként a diszkoszvető Szikszai Róbert is dobókörbe állt, s végül 60,64 méterre jutva a 30. helyen végzett. Másnap ugyancsak diszkoszvetésben Kerekes Dórán volt a sor, akinek az első kísérlete szállt a legmesszebb, az 54,41-es eredmény a csoportjában a 18, míg összetettben a 33. helyre volt elegendő.

– Kicsit csalódott vagyok, az eredményemet illetően szerettem volna egyéni csúcs közelében dobni vagy egyéni csúcsot javítani, de sajnos ettől elmaradtam – ecsetelte a történteket Kerekes Dóra. – Ez volt pályafutásom első világbajnoksága, így örültem, hogy itt lehettem, fantasztikus volt a hangulat, elismerés illeti a közönséget, jó érzés volt itt dobni. Bíztam benne, hogy jobban tudok majd teljesíteni, de ez most így alakult. Szerintem az első kísérletem volt technikailag a legjobb, s habár általában utolsóra szoktam javítani, ezúttal ez nem jött össze. Talán fejben egy kicsit túlgondoltam ezt az egészet, de tényleg hálás vagyok azért, hogy itt lehettem.

Az öt atlétából négy számára véget ért a világbajnokság, ellenben Boros Bencének még lesz jelenése, a sprinter a 4x100-as váltó tagjaként futhat augusztus 25-én, pénteken.