Megtisztelő meghívásnak tett eleget a Kisvárda Master Good élvonalbeli labdarúgó csapata, amely augusztus 2-án, szerdán stadionavató mérkőzést játszott Újfehértón. Mint ismert, elkészült a házigazda, a vármegyei első osztályban szereplő Újfehértó SE új sportkomplexuma. Ahogyan arról már beszámoltunk, a kormány 2016-ban döntött úgy, hogy támogatja a sportközpont megépítését. Dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselőjének közbenjárásával és alapos előkészítő munkájával a létesítmény állami beruházásként valósult meg, mintegy 842 millió forintból.

Az ünnepélyes program az Újfehértó SE–Nyíregyháza Spartacus öregfiúk meccsel vette kezdetét – 5–2 nyert a Szpari –, amit a hivatalos átadás, majd a tizenegyesrúgó verseny selejtezője követett. A délután fénypontjaként lépett pályára az előző vármegyei bajnokság ezüstérmese, a soron következő idényben is komoly célokat dédelgető Újfehértó, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg egyetlen NB I.-es klubja.

Viszonylag erős kerettel érkezett Milos Kruscsics egylete, hiszen Jaroslav Navrátil, Rafal Makowski, Enes Alic és Mario Ilievszki is ott volt a kezdőben, az újfehértói származású Ötvös Bence ugyan csak a kispadon kapott helyet, ám a mérkőzés előtt köszöntötték, mindamellett, hogy sztároknak kijáró fogadtatásban részesítette őt a szépszámú publikum. Merthogy természetesen telt ház várta a csapatokat, sőt mi több, sokaknak nem is jutott ülőhely, így ők a lépcsőkön foglaltak helyet, vagy a pályát övező korlátoknál tolongtak – nem túlzás, hogy a létesítményben egy gombostűt sem lehetett leejteni.

Remek iramban kezdődött a találkozó, a hazai gárda nem nagyon mutatta a megilletődöttség jeleit, sőt mi több helyzeteket dolgozott ki, majd az első negyedóra végén Barta Károly góljával meg is szerezte a vezetést. A szépségdíjas találat után nem maradhatott el a hangrobbanás, hiszen ettől szebb kezdést el sem tudtak volna képzelni a hazai szurkolók. A folytatásban sebességet váltott a Kisvárda, ám a fehértói védelem egy darabig remekül állta a sarat, miközben kontrákból veszélyeztetett, így a rétközi hálóőrnek, Kovács Marcellnak is bőven akadt védenivalója. Az első félidő derekán aztán megrázta magát a Várda, előbb Mario Ilievszki fejelt a hálóba, majd Rafal Makowski játszotta üresbe magát, túljárva a hazai kapus eszén is.

A fordulást követően, na meg miután eldőlt, hogy ki nyerte meg a szurkolók számára kiírt pénzdíjas büntetőpárbajt, ismét bátrabbá vált az Újfehértó, amit egy káprázatos távoli próbálkozás is bizonyított, ami csak centikkel kerülte el a kaput. A hatvanadik percben aztán egy a tizenhatoson belüli kavarodás végén Navrátil lőtt újabb gólt, majd nem sokra rá Ilievszki szerezte meg a második találatát, ezzel lezárva a mérkőzést, habár azért még egyszer megdolgoztatta a helyi szpíker a szurkolóknak, hiszen az utolsó bő tíz percre Ötvös Bence is pályára került, ami nem is maradt taps és hangos üdvrivalgás nélkül.

A meccs végeredménye ezúttal csak másodlagos volt, hiszen összességében egy jó iramú, remek hangulatú összecsapással köszöntötték az új stadiont. Folytatás vasárnap, amikor az Újfehértó immáron tétmérkőzésen, a Hidasnémetit fogadja a Magyar Kupa első fordulójában.

Stadionavató

Újfehértó SE–Kisvárda Master Good 1–4 (1–2)

Gól: Barta (13.), illetve Ilievszki (29., 72.), Makowski (39), Navrátil (60.).