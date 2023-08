Mint az ismert, új edzővel kezdte meg a felkészülést a Nyírbátori SC futsalcsapata, 2023. július 1-től ugyanis Elek Gergő vette át a gárda irányítását. Az eddig gyakoroltakat jövő hétfőn már élesben kell bemutatni a gárdának, hiszen megkezdődik az NB I.-es pontvadászat.

– Korán elkezdtük a felkészülést, egészen pontosan június 26-án, erre a volt szükség, mert én egészen új dolgokat várok el a játékosoktól, mint amit eddig tanultak – kezdte érdeklődésünkre Elek Gergő. – Azt hiszem, hogy az előrelépés lehetősége egyértelműen benne van ebben a csapatban. A játékosok kifejezetten vevők az új dolgokra, én pedig egy olyan edző vagyok, aki nem a legegyszerűbb taktikát és dolgokat kéri, hanem azt szeretem, ha gondolkodnak a futsalosaim és a bonyolultabb dolgokat is képesek megoldani, mert szerintem éppen az az, amivel érvényesülni lehet a mai magyar NB I.-ben – mondta a tréner.

A csapat napi egy edzéssel kezdett, majd áttértek a napi két tréningre és ezt a ritmust tartották végig. Az erőnléti edzések mellett rengeteg labdást edzést is vezényelt a Debrecenből érkezett szakember. Emellett négynapos csengeri edzőtáborozás is szerepelt a programjukban, amely a csapatépítést is jól szolgálta.

– Az elején ugrásszerű volt a fejlődés, mindenki gyorsan elsajátította az alapokat, a rutinosabb játékosoknak ez inkább csak ismétlés volt. Ahogy azonban egyre jobban mentünk mélyebbre, lassabbá vált a fejlődés, talán egy kicsit meg is rekedt. Ez nem probléma, ez egy természetese folyamat. Az a lényeg, hogy minél hamarabb átlendüljenek a játékosok a holtponton, ez különösen a fiatal játékosoknak okoz nehézséget – magyarázta a tréner. – Hiszen rengeteg az új információ, sok új szabályt kell betartaniuk, játék közben és a pillanat töredéke alatt kell meghozniuk a jó döntést – tette még hozzá. – Jó úton haladunk, de még korántsem vagyunk kész, hosszú utat kell még bejárnunk, főleg a fiataloknak.

Elek Gergő két felkészülési találkozón is tesztelhette az elvégzett munkát.

– Többet szerettünk volna játszani, de sajnos csak ennyit tudtunk lekötni, ezek a találkozók azonban hasznos tapasztalattal szolgáltak. A Berettyóújfalu komoly játékerőt képvisel, ellenük nehezebben ment, főleg védekezésben, azoknak a játékelemeknek a beépítése, amelyeket gyakoroltunk, a második félidő azonban egészen jól sikerült. Az Aramis ellen többet láttam abból a játékból, amilyet elvárok a csapattól.

Ami a játékosmozgást illeti, Vincze Szabolcs a Rubeolától, Varga Dániel pedig Nyíregyházáról érkezett, távozott viszont Siska Gergő és Faragó Lajos, mindketten Debrecenben folytatják. A Nyírbátor SC jövő hétfőn a Berettyóújfalu vendégeként kezdi meg bajnoki szereplését.