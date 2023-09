A haverkodás, a cimboraság, az egymás iránti segítségnyújtás, együttérzés terén korántsem kispályások a Pikoló Söröző csapatának tagjai. Ennek a baráti társaságnak az a különlegessége, hogy a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban legrégebben regnálnak. Rengeteg közös élményt köti össze őket, így elérkezettnek látták az időt arra, hogy ráfújják a habot az ünnepi tortára: hagyományteremtő szándékkal rendeztek családi napot a Piros Tanyán.

- Nagyon régóta fontolgattuk már, hogy egy nagy családi összejövetelt tartunk. Szerettük volna, ha a játékosok, a szurkolóink és azoknak a családtagjai egyszerre egy helyen kortyolgatnak, falatoznak, sportolnak és mulatnak egy egész napon át. Szerencsénkre nem csak az együttes tagjai, hanem azok feleségei, barátnői is jó kapcsolatot ápolnak egymással, így mindenki részéről borítékolható volt a remek hangulat – fejtegette Czene Lajos, a Pikoló Söröző csapatvezetője.



Ha a gárda szerveződését firtatjuk, egészen a XX. században kell visszautazni az időben.

– Vitamin Kft. néven szerepeltünk együtt 1998-ban is. Az akkoriak közül Krizsanovszki András, Ványi Zsolt és jómagam a mai napig aktívan játszunk, a testvérem, Czene Zoltán és Major Sándor pedig már szögre akasztották a csukát, de szurkolnak nekünk azóta is. A Vitamin Kft. 2001-ben már nem akarta tovább szponzorálni a csapatot, viszont a testvérem nem akarta, hogy ez a jó kis baráti társaság szétszéledjen, ezért Shamrock néven tovább folytattuk. Ez az időszak egészen 2013-ig tartott, aztán Zoli átadta egy másik tulajdonosnak a Shamrockot, de annak volt egy feltétele: a kispályás csapatot tovább kell szponzorálni. 2017-ig 35 különböző serleget sikerült nyernünk.

Czene Lajos a Pikoló Söröző fáradhatatlan csapatvezetője, katalizátora



Czene Lajos a história taglalásánál egy újabb szakaszhatárhoz érkezett.

– Amikor megmondták nekünk, hogy a Shamrock bezárja a kapuit, jóbarátunk, Mazsi, azaz Borbás Róbert üzemeltette a Pikoló Sörözőt. Ő sem engedte, hogy ez a baráti társaság szétessen, és ezért nagyon hálásak vagyunk neki. Frissíteni is kellett, és bátran mondhatom, hogy nagyszerű fiataljaink vannak, akik nem csak játéktudásukkal és alázatukkal, de emberségükkel és barátságukkal is kivívták a jóval rutinosabbak szimpátiáját. Bár Mazsi után már a második tulajdonosa van a Pikolónak, ők is úgy adhatták tovább, hogy a csapatot is megöröklik. Balázs László ennek a kötelezettségének maximálisan eleget tesz, amit nagyon köszönünk neki.



Bernáth Richárd, a Pikoló Söröző kiváló kapusa örömmel újságolta, hogy 2017-től négyszer nyerték meg a nyíregyházi kispályás teremlabdarúgó-bajnokságot. Tavaly pedig salakon is az A csoport bajnokai lettek.

– Az előző években is dobogón végeztünk, ami nem kis bravúr, hiszen rengeteg jó csapat van a bajnokságban. A sikerünk kulcsa az egység. Nálunk soha nem hangzik el egyetlen hangos korholó szó sem a másikra. Még akkor sem, ha mondjuk potyagólt kapunk. Ez is a játék része. Akkor sem háborgunk, ha valaki üres kapura lő mellé. A mi erősségünk egyértelműen a barátság.

A Pikoló családi napon közel hatvana vettek részt. Strandröplabdáztak, lábteniszeztek, fociztak, asztaliteniszeztek, számháborúztak, amit a gyerekek is nagyon élveztek. Az estét a Bernáth Zoltán által elkészített vacsora és az azt követő zenés, táncos mulatság zárta.

LTL



Fotók: Bernáth Richárd archívuma