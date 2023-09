A cseh Prostejov elleni elődöntős vereséget követően a Újpest várt a Fatum-Nyíregyháza csapatára a hazai rendezésű Fatum Property Kupa bronzmérkőzésén. A fővárosi egylet kezdte jobban a mérkőzést, rövid időn belül tetemes előnyt felépítve. Ez a differencia a folytatásban állandósult, köszönhetően annak, hogy hazai oldalon nagyon sok volt a rossz támadásbefejezés, minek eredményeképpen az UTE magabiztosan meg is nyerte az első játszmát.

A második felvonás nyíregyházi pontokkal indult, majd Asly Antivero és Lászlop Alexandra támadásaival magához ragadta a kezdeményezést a Fatum. Az Újpest sáncmunkája azonban sokat javult, így nyolc pontnál kiegyenlítettek. Nina Kocics és Ivana Jeremics ütéseivel a hazai alakulat ismét meglépett, ám nem sikerült leszakítani az ellenfelet. 24:22-nél szettlabdához jutott a szabolcsi gárda, a második sanszot pedig ki is használta Tomás Varga csapata.

A harmadik játszma elején felváltva estek a pontok. Jeremics fontos pillanatban villant kétszer is, 9:9 volt ekkor az állás. Innen robbantott a Nyíregyháza, Lászlop Alexandra kiemelkedő védőmunkájával már 16:10-re is vezetett a vendéglátó. Az Újpest azonban nem adta fel, próbált szépíteni, 18:18-nál pedig ki is egyenlített, sőt 21:22-re már a vendég egylet vezetett, amely sor végül meg is nyerte a szettet.

A negyedik felvonás eleje Nina Kocicsról szólt, megoldásai révén 5:1-es előnybe került a Fatum, s habár az UTE gyorsan kiegyenlített Kocics tarthatatlan volt, amit alátámaszt az is, hogy végül harmincegy ponttal zárta az összecsapást. A szettet 25:15-re nyerte a nyírségi klub, ezzel kiharcolva az ötödik játszmát.

Lászlop Alexandra pontjával indult a mindent eldöntő játékrész, de két pontatlan támadásbefejezés után fordított az Újpest, majd a folytatásban még tovább nőtt a csapatok közötti különbség, így végül az UTE nyerte a találkozót, ezzel a budapesti gárda szerezte meg a Fatum Kupa harmadik helyét, míg a Nyíregyháza lett a negyedik.

Röplabda: Fatum Property Kupa, bronzmérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–Újpest 2:3 (-12, 23, -22, 15, -10)

Nyíregyháza: Kocics 31, Jeremics 16, Galvao 2, Antivero 13, Földi 3, Lászlop 11. Csere: Tóth (liberó). Vezetőedző: Tomás Varga.

Újpest: Kindelan 16, Kilyénfalvi 5, Amaral 15, Sziládi 9, Boskó 1, Ambrosio 14. Csere: Baksa (liberó), Grettel 1, Zólyomi 1, Dani 2. Vezetőedző: Horváth András.