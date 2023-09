Az elmúlt hétvégén az utánpótláskorú focistáknál újabb korosztályoknál indult be a szezon. A Várda Labdarúgó Akadémia együttesei közül a 17 évesek ikszeltek a vendég Fradival, az 16 évesek izgalmas meccsen kaptak ki a Vasasnál.

A második fordulósok közül a 15 évesek Szegeden, a 13, valamint 12 esztendősök itthon nyertek. A 13 éveseknél Kostiantin Kulik hat, 12 éveseknél tíz esztendős Sztojkó Eliézer öt alkalommal zörgette meg a vendég kövesdiek hálóját.

A Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia csapatai közül a 16 évesek biztosan nyertek, a 15 és 14 éveske gól nélküli meccset játszottak, a 13 évesek itthon ikszeltek.

A Tarpa SC 19 esztendősei otthonukban kaptak ki a győriektől.

U19. Kiemelt csoport

DVSC–Várda Labdarúgó Akadémia 2–0 (2–0)

Várda LA: Kovács M. – Krucan (Biljusz), Tenkács, Babics, Szikszai, Babják (Mavrodij), Kobeljas, Racskó (Kiricsenko), Klinfinszkij, Scsadej, Kancsij. Edző: Csernijenko Ruszlan.

Gól: Bökönyi (4.), Egri (33.).

Csernijenko Ruszlan: – Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, már a negyedik percben gólt kaptunk, mondhatjuk, három-négy játékosunk az öltözőben maradt. Az első félidő további részében három helyzetet is kialakítottunk, de ezekből nem tudtunk a kapuba találni, mire a Debrecen egy kontratámadás végén újabb gólt szerzett. A második félidőben a hazaiak nagyon mélyen védekeztek, nehéz volt megbontani a hátsó alakzatukat, a kialakított egy-két helyzetünkből megint nem tudtunk betalálni. Összességében az első félidei agresszívabb játéka alapján a Debrecen megérdemelten nyert.

Tarpa SC-ETO FC Győr 1-2 (0-1)

Tarpa SC: Csicskan - Záhijev (Hilka), Szojma, Lovcsikov, Kolesnyik Zajka (Csizkov), Shved, Boldizsár (Doloh), Zolotoveckij, Kostik (Burdika), Soltis (Zakalyk). Edző: Volodimir Kulyk.

Gól: Kolesnyik (49.), illetve Bánáti (22., 57.)

Alapcsoport

Kaposvár-Nyíregyháza Spartacus 0-0

Spartacus: Tóth Milán - Ur, Bodnár, Turóczi (Lupsa), Tomasovszki (Zelicskovics), Pók (Tóth Máté), Veszeli, Forgó, Tóth N., Kárpátfalvi, Czimer. Edző: Balogh Zoltán .

U 17. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Ferencvárosi TC 1–1 (1–1)

Várda LA: Nagy B. – Osztrovka, Barati, Prjamov, Fedorov (Milik), Kozma, Molnár (Németh) Bac, Koljada (Chrabák), Rudik (Csarkó), Borovszkij. Edző: Belényesi Miklós.

Gól: Prjamov (14.), illetve Gólik (35.).

Belényesi Miklós: – Nagyon feszült és ideges találkozó volt a jó erőkből álló Ferencváros ellen, inkább a küzdelem dominált, mint folyamatos játék. A gólunkig tudtuk csak azt játszani, amit szerettünk volna az egész mérkőzés alatt, utána egy másik ütközetbe csöppentünk. Belementünk az adok-kapokba, ami nekünk nem jó. Sajnos ebben partner volt a játékvezető is, nem tudta kézben tartani a találkozót, tévedett mindkét oldalra. A kapott gólunknál többen rossz pozícióban voltak, ez többet nem fordulhat elő! A második félidőben csak mezőnyjáték alakult ki, a kapusoknak nem volt védeni valója. Így igazságos a döntetle. Most egy emberként szorítunk Chrabák Noelnek, hogy ne legyen komoly a sérülése és mihamarabb itt legyen újra köztünk!

Nyíregyháza Spartacus-ETO FC Győr 2-2 (0-0)

Spartacus: Barancic-Kovács, Szalanics, Sós, Jakab, Tóth M., Balogh, Ferenczi (Tóthszegi), Pataki, Dankó, Nagy (Hegedűs), Bakó (Bora). Edző: Szatke Zoltán.

Gól: Ferenczi (51.), Hegedűs (66.), illetve Szerémi (54.), Gombás (79.).



U16. Kiemelt csoport

Vasas Kubala Akadémia–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (0–0)

Várda LA: Mihajljuk – Horvát, Budaházi, Lupij, Piros, Amászta, Veprik, Knisz, Ablonczy (Pekarik), Jazsik (Fedor), Bobal (Király). Edző: Márton István.

Gól: Kátai (84.).

Márton István: – Az első félidőben minden a terveink szerint alakult, a vezetés megszerzésére is volt lehetőségünk. A második félidőben a Vasas fölénk kerekedett, döntőnek bizonyult, hogy a hazaiak minőséget tudtak belecserélni a meccsbe.

Alap csoport

Nyíregyháza Spartacus-Kelen SC 6-1 (2-1)

Spartacus: Ress - Melich, Molnár, Szabó M., Bagoly, Kalán, Makó(Kovács), Polyák(Selymes), Sándorfi(Ling), Berezhnoi, Máté. Edző: Papp Ákos.

Gól: Sándorfi (28., 59.) Bagoly (51., 84.), Kalán (12.), Berezhnoi (77.), illetve Kondás (30.)



U15. Kiemelt csoport

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Várda Labdarúgó Akadémia 1–4 (1–3)

Várda LA: Herc – Volvacs (Osztroha), Fidler (Táth), Fodor Á. (Oláh), Gombkötő, Hodovanec, Szarvas (Birov), Nagy, Szencsenkov, Pilipjuk (Harsányi), Kiss (Kedves). Edző: Törtei Tamás

Gól: Kovács (39.), illetve Kiss (3.), Gombkötő (7.), Pilipjuk (31.), Szarvas (54.).

Törtei Tamás: – Nehéz körülmények, harminc fokban, műfüvön is nagyon jó felfogásban játszottak a srácok. Az első perctől kezdve nem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat. Most a gólok is jöttek, így abszolút megérdemelten hoztuk el a három pontot. Gratulálok a csapatnak!

Alap csoport

III. Kerület-Nyíregyháza Spartacus 0-0

Spartacus: Dudás - Majoros, Kondor, Villás, Hatházi (Novák), Király, Uray (Kosztyu), Szenes(Takács), Juhász, Böszörményi(Jeles), Kiss

Edző: Tudja Dávid

U14. Kiemelt csoport

Puskás Akadémia FC–Várda Labdarúgó Akadémia 5–0 (4–0)

Várda LA: Skalij (Székely) – Dovganics (Kapitány), Suba, Tiscsenko (Sajtos), Gyarmati, Dovbak, Helmeczi, Deniszov, Povkanics (Száraz), Szitnik, Bakk (Licz). Edző: Katona György

Gól: Mészáros (14. és 20.), Gulyás (9.),, Berze (27.), Jancsó (74.).

Katona György: – Az első félidei játékunk miatt csalódott vagyok, hiányzott a koncentráció. A második játékrészben már a párharcokba is bátrabban belementünk, és a fókusz is javult, így nem volt annyi helyzete a Puskásnak. Összességében minden szegmensben fejlődnünk kell, hogy egy ilyen jó csapat ellen szorosabb eredményt érjünk el. Gratulálunk a hazaiaknak!

Alap csoport

Kecskemét-Nyíregyháza Spartacus 0-0

Spartacus: Ágoston - Dankó, Nagy, Villás, Kalló (Csáki), Ferenc (Lőrincz), Túróczi, Gönczör (Vasvári), Czifra (Varga), Tasnádi (Anda), Császár. Edző: Deme Attila.

U13. Észak-kelet

Várda Labdarúgó Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC 11–0 (2–0, 5–0, 8–0)

Várda LA: Halász – Csendes, Takács D., Kulik, Tóth, Popovics, Szpivák, Grica, Paronai. Csere: Orgován, Varga, Fedor. Edző: Oláh Levente

Gól: Kulik (13., 25., 27., 47., 48. és 62.), Szpivák (11. és 50.), Tóth (37. és 70.), Popovics (64.).

Oláh Levente: – A mérkőzés eleje döcögősen indult, mivel az ellenfelünk a saját kapuja előterét megszállva, hősiesen védekezett. Az első gól lendületet adott a csapatnak és magabiztossá váltunk. Jól játszottunk, szép támadásokat vezettünk, de nyilván helyén kezeljük ezt a győzelmet.

Nyíregyháza Spartacus-DVTK 2-2 (1-0, 0-1, 1-1)

Spartacus: Cservenyák - Száfta, Jacsó, Kosztyu, Sallai M., Kenyeres, Sallai D., Varga, madura. Csere: Nagy L., Ball, Hanusi, Nagy Zs., Oláh. Edző: Marcsek Zoltán. Gól: Kenyeres (29., 64.), illetve Sőregi (35.), Bárány (64.).

12. Észak-kelet

Várda Labdarúgó Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC 15–1 (3–0, 6–0, 11–0)

Várda LA: Éles – Obsitos, Balogh, Nagy, Németh, Osztroha, Sztolykó, Illés, Koszta. Csere: Mészáros (kapus), Nagy, Szabó, Soltész, Fráter. Edző: Baksa Zoltán.

Gól: Sztolykó (19., 27., 33., 72. és 75.), Németh (1., 57. és 58.), Obsitos (9.), Fráter (21. és 45.), Nagy (41. és 80.), Osztroha (47.), Illés (70.), illetve Szedlák (78.).

Baksa Zoltán: – A mérkőzést végig kontroll alatt tartva játszott a csapat, az előre eltervezett taktikai utasításokat sikerült megvalósítani, nagyon sok szép támadást építettünk fel mindkét szélen és a tengelyben is, ezek nagy részét gólra is tudtuk váltani. Készülünk következő mérkőzésre!

Nyíregyháza Spartacus-DVTK 2-3 (2-0, 0-2, 0-1)

Spartacus: Bukovinszki - Spekker, Hatházi, Nagy, Tóth,, Tamás, Prodán, Sipos, Kovács. Csere: Ágoston, Szilágyi, Kömlei, ŐPapp, Fodor, Seregi. Edző: Nemes Sándor.

Gól: Prodán (9.), Hatházi (18.), illetve Koznyecov (55., 57.,), Beck (78.)