Mint ismert, szombaton a rekordbajnok Ferencváros érkezik Nagyecsedre a Magyar Kupa harmadik fordulójában, ami sokak számára egyfajta déjà vu érzést kölcsönözhet, hiszen 2015. október 14-én szintén a Fradi látogatott a szatmári településre. Akkor a papírformának megfelelően magabiztosan, 10–0-ra nyertek a zöld-fehérek. Érdekesség, hogy az ecsedi keretben több olyan játékos is van, akinek a pályafutása során már másodszor adatik meg az, hogy a Zöld Sasok ellen léphessen pályára.

Óriási volt a meccs hangulata

– Elég régen volt az a mérkőzés, arra viszont tisztán emlékszem, hogy akkor is ugyanilyen lelkesedéssel vártuk a meccs napját – mondta el megkeresésünkre a Nagyecsed labdarúgója, Ladányi Dávid. – Talán mondhatom azt, hogy nekem szerencsém volt, hiszen éppen akkor igazoltam Ecsedre. A második fordulóban Ásotthalmon győztünk és azt beszéltük a buszon hazafelé, hogy milyen jó lenne, ha valami komoly csapatot kapnánk, azzal a kitétellel, hogyha már kiesünk, akkor ne egy NB III.-as klub ellen történjen ez meg, hanem egy nagynevű ellenféllel szemben. A sors úgy akarta, hogy nyolc évvel később újra összejöjjön ez.

Ladányi Dávid mellett Bulyáki Attila, Nyíregyházi Gábor, Marinas Vasile, Somlyai Gábor és Zámbó Krisztián is szép emlékekkel gondolhat vissza arra a 2015-ös meccsre, ami mindannyiuk pályafutásában örök emlékként maradt meg.

– Óriási volt a hangulat azon az ominózus nyolc évvel ezelőtti mérkőzésen, mivel a Fradi B-közep elég nagy létszámmal képviseltette magát Nagyecseden is – emlékezett vissza Nyíregyházi Gábor. – Hatalmas élmény volt, ugyanis minket is éltettek, ha jól emlékszem akkortájt nem ápoltak túl jó viszonyt az elnökükkel, így nekünk is kijutott a buzdításból. A hangulatra abszolút nem lehetett panasz, szerintem most sem lesz. Talán úgy jellemezném ezt az egész felhajtást, hogy egy olyan találkozó vár ránk, amelyen „igazi” focistának érezheti magát az ember.

Fociünnepre készül Nagyecsed, az meg pláne sorszerű, hogy pont most készült el a futballpálya rekonstrukciója, így a harmincnégyszeres bajnok elleni összecsapás lényegében pályaavató is lesz.

– Nagyon friss még az új gyepszőnyeg, de a mérkőzésre jó eséllyel készen fog állni, úgy locsoljuk és hengereljük, hogy méltó talajon fogadhassuk a Ferencvárost – ecsetelte a sporttelep állapotát Fodor András, a Nagyecsed Rákóczi Sportegyesület elnöke. – Új korlátok kerültek a pálya mellé, van egy kis lelátónk is, úgyhogy elég tágasan leszünk ahhoz, hogy ezerötszáz-kétezer nézőt tudjunk fogadni a pályaavatón.

Szeretnének gólt lőni

Egyértelmű, hogy a két klub között hatalmas a különbség, mindezek ellenére a vármegyei gárdának is megvannak a célkitűzései.

– Természetesen most is nagyon örülünk annak, hogy a Ferencvárost kaptuk, bár taktikailag azért nem nagyon lehet készülni ellenük – folytatta Ladányi, aki nyolc éve végigjátszotta a találkozót. – Nagyon tudnánk annak örülni, ha valahogy sikerülne egy gólt szereznünk. A másik pedig, hogy jó lenne egyszámjegyűvé tenni a zöld-fehérek rúgott góljainak a számát. Ez sem lesz egyszerű, mivel Magyarország legjobb, legerősebb csapatáról beszélünk, amely ha megrázza magát, akkor kis túlzással még az NB I.-ben is bárkinek rúg öt-hat gólt.

– Egyetlen egy kis problémánk van, mégpedig, hogy sok a sérültünk, persze erre a kilencven percre mindenkit összedrótozunk – tette hozzá Nyíregyházi. – Izgatottan várjuk a kezdő sípszót, sokak életében ez egy egyszeri alkalom. Nem jutottunk el a labdarúgás legmagasabb szintjére, viszont így megadatik nekünk is a lehetőség arra, hogy megtapasztaljuk milyen is egy nemzetközileg jegyzett csapat ellen játszani. Jó lesz! Már nagyon várjuk.