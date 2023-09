Mint ismert, a Magyar Kupa első két fordulójában pályára lépő csapataink közül már csak a Nagyecsed maradt állva. A vármegyei I. osztályban szereplő ecsediek alaposan „belehúztak” a harmadik körre, ugyanis a magyar bajnok Ferencváros érkezik. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a rekordbajnok szeptember 16-án szombaton lép pályára a szatmári településen.

Futball-láz Nagyecseden

– Az, hogy a Ferencvárossal találkozunk a Magyar Kupában sajnos meglátszik az elmúlt hetek teljesítményén – vélekedett Fodor András a Nagyecsed Rákóczi Sportegyesület elnöke. – Amióta megvolt a sorsolás mindenki lázban ég, ezt a mérkőzést várja, így nem koncentrálunk megfelelően a vármegyei bajnokságra. Persze ez abból a szempontból érthető, hogy valakinek az egész pályafutása során csak egyszer adatik az meg, hogy egy ilyen kaliberű csapat ellen léphessen pályára. Ellenben nálunk pont ez a legérdekesebb, hogy a keretünkben hat olyan labdarúgó is van, aki már azon az ominózus 2015 októberi meccsen is ott volt, név szerint Bulyáki Attila, Ladányi Dávid, Nyíregyházi Gábor, Marinas Vasile, Somlyai Gábor, valamint Zámbó Krisztián. A kezdőrúgást Makó Róbert fogja elvégezni, aki közel harminc évig védett Nagyecseden.

Egy első osztályú élcsapat fogadása persze kihívás elé állítja nemhogy a klubot, de a települést is.

– Szerencsére a pályánkat sikerült egy pályázat útján felújítani, vadonatúj gyepszőnyeget kapott, öntözőberendezéssel, úgyhogy akár még úgy is tekinthetünk erre a mérkőzésre, mint egy pályaavatóra – folytatta az elnök. – Ez hatalmas fegyvertény számunkra, hiszen 1984-ben épült a létesítmény, így bőven ráfért már a ráncfelvarrás. A klub is úgy éli meg ezt a lehetőséget, mint egyfajta bizonyítékát annak, hogy mennyit is fejlődtünk az elmúlt években.

Hatalmas az érdeklődés

– Klubszinten is nagyon készülünk az összecsapásra, plusz beléptetéssel, biztonsági szolgálattal, rendőri erőkkel, útlezárásokkal. Hatalmas az érdeklődés, már elővételben közel kétezer jegy kelt el, és már az is biztos, hogy kétszáz ferencvárosi szurkoló is érkezik. Ráadásul elég jól összejött a program, hiszen ezen a hétvégén lesznek a Szatmári Napok, amelynek egyik kiemelt programja lett így a labdarúgó mérkőzés.

A meccset az M4Sport élőben közvetíti, ami szintén plusz követelményeket állít a rendezőség elé.

– A televízió már a múlt hét elején ide utazott, felmérték a terepet. Szombaton reggel már hatkor itt lesznek, felépítik a kameraállványokat, ennek kapcsán már minden le van szervezve, mindennek megvan a helye – zárta gondolatait Fodor András.