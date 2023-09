Hamarosan, szeptember 30-án és október 1-jén rendezik meg a Nemzeti Vágta döntőjét Szilvásváradon. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas eseménysorozatának végső küzdelmébe 60 felnőtt lovas és 32 fiatal versenyző jut be.

Az egyedülálló lovasünnep szilvásváradi fináléjára kvalifikáló versenyek májustól szeptember végéig tartanak. Először, május elején, a Partiumi Vágtát, a Nemzeti Vágta Bihari Előfutamát rendezték meg, míg utoljára, szeptember 23-án a Viharsarki Vágtán, a Nemzeti Vágta Sarkadi Előfutamán lehet buzdítani a versenyzőket. Az idei évben összesen 10 magyarországi és 5 határon túli helyszínen tartanak előfutamokat, így mozgatva meg sok száz lovast és több ezer nézőt – olvasható a vagta.hu-n.

A döntőt a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban tartják, amelyben jövőre négyesfogathajtó világbajnokságot is rendeznek. A pálya előnye az állandó épített talaj, az átgondoltan biztonságosra épített létesítmény. „A sűrűbb fordulóknak köszönhetően technikásabb a pálya, a képzett lovaglás, taktikus versenyzés lehet eredményes, nem lesz elég a gyorsaság” – mondta Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató. A helyszín kivételes előnye még, hogy minden nézői székről belátható az egész pálya. Az előző évekhez képest változás, hogy Szilvásváradon 4 páros fog egyszerre starthoz állni.

Az idei évet további változások is jellemzik: az Elővágtákon és a döntőn magyarországi település csak magyar tenyésztésű lóval indulhat. Többen kapnak lehetőséget továbbjutni, ugyanis középfutamokat iktattak be a Kishuszár Vágtán, így a múlt évinél is több kishuszár indulhat 2023-ban. Idén a nemzetközi futam lovasai őshonos magyar lófajtán, lipicai lovakon fognak lovagolni. Nyolc ország részvételével zajlik majd a küzdelem, amelyen idén nem vesz részt Magyarország.

Morvai Noémi, az MTVA műsorvezetője a 16. Nemzeti Vágta előfutamainak sorsolásán Nyúl település táblájával

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szilvásváradon látványos díszlet fogadja a versenyzőket és a szurkolókat a délelőttől estig tartó programokon, amelyek közül néhány idén látható először.

Kedden kisorsolták a Nemzeti Vágta előfutamaiban indulók sorrendjét a budapesti Nemzeti Lovardában.

Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta és a Magyar Lovassport Szövetség elnöke elmondta: a Nemzeti Vágta Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas eseménysorozata, amelyen több ezer lovas vett már részt az elmúlt 15 évben. Kiváló választás Szilvásvárad, hiszen a honi lótenyésztés ikonikus helyszínének számít. A Kishuszár Vágtán induló 32 fiatal lovas előfutam-sorrendjét Szilvásváradon sorsolják ki.

A felnőtt lovasok 15 futamban vesznek részt, jelen állás szerint Szabolcs-Szatmár-Bereget Ajak lovasa képviseli a 10 futamban Rábakecöl, Hatvan és Debrecen zsokéjának társaságában.