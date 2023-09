Hétvégén már a harmadik fordulót rendezik a sportág harmadik vonalában. Vármegyebeli csapataink közül a hölgyeknél a Mátészalka kezdi a programot, Drabik Péter csapata pénteken az Eszterházy U21-es gárdáját látja vendégül. A heves vármegyei gárda nem kezdte jól a pontvadászatot, két nagy pofont is kapott az elején, a Vitka SE-től és az Ungvártól is egyaránt tizenhat gólos vereséget szenvedett.

Nagy verést kapott a házigazda is, a Miskolctól kaptak ki több, mint tíz góllal, bízunk benne, hogy a héten összeszedték magukat és ők hagyják majd el győztesen a pályát. Vasárnap vármegyei derbit rendeznek Kisvárdán, a Vitka SE a az Újfehértó KSZSE gárdáját látja vendégül. Az esélyek egyértelműek, nagy meglepetés lenne, ha a vendégek meg tudnák nehezíteni a házigazda dolgát.

Ami a férfiakat illeti, a Nyírbátort szólítja először a kötelesség a pályára, Falcsik Miklós alakulata pénteken Hajdúböszörményben vizitál. A hajdúságiak rendszeresen borsot törnek együtteseink orra alá, legutóbb a Tiszavasvári távozott tőlük pont nélkül. Ettől függetlenül az esélyek a vendégek mellett szólnak, akik a múlt héten megmutatták, hogy ott akarnak lenni a végelszámolásnál.

A Tiszavasvári a Balmazújváros vendége lesz. Az előzetes esélylatolgatásoknál senki nem számolt velük, a hajdúsági gárda azonban rácáfolt a kétkedőkre és a Hajdúnánás, valamint a DEAC II. elleni sikerével elérte, hogy senki ne vegye félvállról őket. Türk Ferenc csapatának minden rutinjára szükség lesz, hogy megfékezzék vendéglátójuk fiatalos lendületét. Férfiaknál a Kisvárda zárja a hetet, a rétköziek a Hajdúnánást látják vendégül vasárnap este. Simon András játékos-edző csapata legutóbb szintén hazai pályán a Nyírbátortól szenvedett vereséget, itt az alkalom a javításra.

NB II., D csoport, 3. forduló

Női. péntek: Mátészalka-Eszterházy U21, 17. vasárnap: Vitka SE-Kállósemjén KSZSE, (Kisvárdán) 11.

Férfi. péntek: Hajdúböszörmény-Nyírbátor 19. szombat: Balmazújváros-Tiszavasvári 18. vasárnap: Kisvárda-Hajdúnánás 18.