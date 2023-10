A magyar női kézilabda-válogatott szerdán az Euró-kupa első fordulójában Norvégiát fogadta Debrecenben. A mérkőzésen pályára lépett a Kisvárda Master Good SE játékosa, Juhász Gréta is. A fiatal balátlövő az első félidő huszadik percében váltotta Kuczora Csengét és ő dobta válogatottunk 15. gólját, amellyel átvettük a vezetés. Fordulás után kétszer is pályára küldte Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, az 51. percben megszerezte önmaga második, a csapat 27. gólját, majd az 56. perben ismét eredményes volt. Ezzel azonban nem volt vége, az ő találatával alakult ki a végeredmény. Norvégia hétgólos győzelmet aratott (31–38). A találkozó után Golovin Valagyimir dicsérte a játékost, aki maga is megszólalt. Nézze meg a videot itt.

Szintén szerdán Szlovénia Lettországot fogadta az Európa-bajnoki selejtezősorozat első mérkőzésén. A ljubljanai találkozót magabiztosan nyerték meg a hazaiak (51–13). Dragan Adzsics szövetségi kapitány a második félidőben küldte pályára a Kisvárda játékosát, Novak Erint, aki két akciógólja mellett hetesből volt eredményes és többször remekül szolgálta ki társait. Szlovénia vasárnap Olaszország ellen folytatja a sorozatot.