Október 28-án a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium tornacsarnokában rendezik a 2023-as Művészi Kerékpáros világkupa harmadik fordulóját. A versenyen az előzetes nevezések alapján nyolc nemzet sportolói mérhetik össze az erejüket.

Komoly nevek a rajtlistán

– A rendezés jogát pályázat útján nyertük el – mondta el megkeresésünkre a főszervező, dr. Vasasné Lengyel Lívia, aki egyben a kisvárdai teremkerékpársport mindenese is. – Akkor két forduló között vacilláltunk, melyek közül végül a harmadik lett a miénk. Az előkészületek már bő egy éve zajlanak, de az eredmény önmagáért beszél, hiszen nyolc ország, mintegy negyven sportolója vág majd neki a Rétközben a küzdelmeknek, közte a sportág jónéhány nagyágyúja is.

A művészi kerékpározás egy előre meghatározott koncentrikus körön belül végzett, tulajdonképpen a talajtornához hasonló, komoly állóképességet és erőkifejtést igénylő gyakorlatsor bemutatása, amelyet öt percen belül kell végrehajtani. A szakág nemzetközi vezetése komoly dokumentációval bír, amely meghatározza a különböző statikus és akrobatikus elemek valamint a kormányon és a nyergen végzett egyensúlyozási feladatok mikéntjét. Hasonlóan a tornához illetve a műkorcsolyázáshoz a szegmensek nehézsége különböző pontértéket képvisel.

Elhivatott helyi gyerekek

Kisvárdán 2019-ben alakult meg a művészi kerékpáros szakosztály, több mint harminc gyermek részvételével, akik közül a legjobbak ma már különböző versenyeken és bemutatókon népszerűsítik a sportágat.

A négyfordulós világkupa-sorozat nyitányának a németországi Frankfurt adott otthont még április végén, amit egy hónappal később a szintén német bruckmühli verseny követett. A kisvárdai viadal után november végén, a belgiumi Merelbekében zárul a széria. A sportolók öt különböző kategóriában mérhetik össze a tudásukat a világkupán, ezek a női és férfi egyes, a női páros, a vegyespáros és a vegyespáros négyes.

Magyarok a célkeresztben

– Izgalmas versenyekre van kilátás, hiszen a magyar csapat mellett, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Szlovákia és Ukrajna legjobbjai is itt lesznek – folytatta dr. Vasasné Lengyel Lívia a nívós esemény felvezetését. – Tiszteletét teszi nálunk a férfi egyéni világbajnok, a német Lukas Kohl és a női egyes kiemelkedő csillaga, a szintén német Jana Pfann is. Ami a magyarokat illeti, közülük Varga Csabát kell dicsérnünk, aki az augusztusi összkerékpáros világbajnokságon az előkelő negyedik helyen zárt. Büszkeséggel tölt el minket, hogy például Svájcból két négyes is érkezik. A városvezetéstől és több helyi cégtől is maximális támogatást kapunk. Azt azért valljuk meg, hogy ez egy egészen idegen sportág sokak számára, de egy ilyen kielemelt esemény arra is remek lehetőséget kínál, hogy többekkel megismertessük ezt a gyönyörű szakágat. Ez is az egyik kiemelt célunk.

Ami a további magyar résztvevőket illeti, női egyéniben Hugyecz Zsófiának és Sárközi Annának szoríthatunk, a férfiaknál Marosi Áron pattan nyeregbe, míg a női párosok között a Sárközi, Pöhr Anna duónak szurkolhatunk.

A program 13 órakor a hivatalos megnyitóval veszi kezdetét, amelyen beszédet mond Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere és dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő mellett Rolf Halter a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) teremkerékpáros szakágának elnöke is.