Mint ahogyan arról korábban már beszámoltunk, az élvonalbeli Kisvárda Master Good a Puskás Akadémia otthonában szenvedett vereséget. A mérkőzést követően a rétköziek trénere, Mátyus János értékelt:

– Az első félidő lecsorgott, valljuk be, ez nem volt rossz a számunkra, hiszen abból indultunk ki, hogy szeretnénk minimum egy pontot szerezni – mondta el az összecsapást követő sajtótájékoztatón a tréner. – A második félidőt aztán jól kezdtük, helyzeteink voltak, aztán egészen elképesztő körülmények között kaptunk gólt, két magas belső védőnk összefejelt egymással, közülük Széles Imre Antalnak felszakadt a szemöldöke, súlyosnak mondható a sérülése. Ebből a szituációból szerezte meg a Puskás a győztes gólját, ez azért is bosszantó, mert a harmadik egymást követő meccsen is kaptunk gólt rögzített szituációt követően. Utána jött a kiállítás, ami után olyan teljesítményt nyújtottunk, ami előtt le a kalappal. Jó csapattal találkoztunk, de a végén sikerült föléje kerekedni játékban, kapufákig, nagy helyzetekig jutottunk, de ezért nem kaptunk pontot. A hazaiaknak jár az elismerés, de a végén látott játékra lehet támaszkodni. A kérdés persze az, hogy miért nem játszottunk úgy az egész meccsen, ahogy a kiállítás után. Az elmúlt hat fordulóban a Kisvárda rendre vereséget szenvedett, és nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendőkben olyan karaktert és arcélt mutatunk, mint ennek a meccsnek a hajrájában.