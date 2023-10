A vízilabda szentélyének számító Margitszigeten szerezte meg első győzelmét az országos utánpótlás bajnokság A2 osztály Keleti csoportjában az Aqua SE Nyíregyháza gyermek csapata. Nyitott uszodában, igazi őszies, szeles időben játszották harmadik mérkőzésüket a bajnokságban. A vendéglátó az Oázis SC együttese volt. Fordulatos, izgalmakban bővelkedő mérkőzésen, óriási tartásról bizonyságot téve nyerte meg a mérkőzését 9-8-ra a gyermek csapat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a félidőbe még a hazai csapat vezetett 7-3-ra.

A serdülő csapat végig kontrollálta a mérkőzését és remekül kezdte a mérkőzését. Az első negyedben 6-2-re elhúzott ellenfelétől. A folytatásban is megmaradt a fegyelem, így megszerezte az első győzelmét a serdülő csapat is. A mérkőzés vége 11-7 lett a Nyíregyháziaknak.

Az ifjúsági csapat hiába lőtt 12 gólt Pelle Levente (8) vezetésével, a győzelmet nem sikerült megszerezni. A mérkőzés vége 23-12 lett az Oázis csapatának.

Következő ellenfél az eddig veretlen Angyalföldi Sportiskola DSE lesz hazai medencében.

– A győzelem kulcsa a második félidei kiemelkedő védőmunkánk volt, mindössze 1 gólt kaptunk. Természetesen kellettek a gólok is, a harmadik negyedben még csak eggyel kerültünk közelebb, de az utolsó negyedben zsinórban lőtt 5 gólunk megfordította az addigi eredményt. Volt közöttük szemfüles megoldás, szép egyéni teljesítmény, két büntető is. A csapat végre elhitte, hogy nyerhet! Meg is lett az eredménye. Tudjuk, látjuk a hibáinkat, minden alkalmat megragadunk, hogy javítsuk ezeket, mert nem szeretnénk egy győzelemnél megállni. Gratulálok a csapatnak – mondta Éder Zsolt a gyermek csapat edzője.

– A serdülő csapat nagyon fegyelmezetten védekezett. Sikerült megvalósítani a tervünk, hogy az ellenfelünket 10 gól alatt tartsuk. Erre lehet alapozni a továbbiakban. Az emberelőnyös helyzet kihasználásunkon javítanunk kell, de már kezd alakulni a játék. Ezt a győzelmünket a serdülő csapatkapitányunknak ajánljuk, aki most egy ideig a medence parton küzd együtt a csapat győzelemért. Az ifi mérkőzésen már nem volt koncentráció. Nagyon sok hibával játszottunk. Sajnos náluk nincs 13 ifi korosztályú játékos, így nehéz dolguk lesz idén is az ifi bajnokságban – mondta Hatvani Péter a serdülő és ifi csapat edzője.

Eredmények

Gyermek. OÁZIS Sport Club–AQUA SE Nyíregyháza 8-9 (3-3, 4-0, 0-1, 1-5)

Góllövő: Tégel Á. 3, Himics P., Maczkó

Serdülő: OÁZIS Sport Club–AQUA SE Nyíregyháza 7-11 (2-6, 2-1, 1-2, 2-2)

Góllövő: Székely Á. 5, Dorogi L. 2., Virág Bence, Virág Botond, Tolnai D., Koi G.

Ifjúsági: OÁZIS Sport Club–AQUA SE Nyíregyháza 23-12 (6-2, 4-3, 6-4, 7-3)

Góllövő: Pelle L. 8, Virág Botond. 2, Radóczi B. 2