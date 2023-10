Nem vár könnyű feladat a vármegye élvonalbeli futsalcsapataira a bajnokság soron következő, kilencedik fordulójában. A tabella negyedik helyezettje, az Á’Stúdió Futsal Nyíregyháza a mindenkire veszélyes Újpest FC-220Volt egyesületét fogadja. Mint ismert, az előző játékkörben a szabolcsi gárda a Maglód otthonában nyert fölényesen, míg a lila-fehér alakulat a Kecskeméttel szemben ért el 3–3-as döntetlent.

Fiatal, lendületes csapat érkezik

– Összességében mind a két csapat remek formában van, ők is és mi is bőszen gyűjtögetjük a pontokat – tért ki a soron következő találkozóra Lovas Norbert, a Nyíregyháza trénere. – Megnéztük a Kecskemét elleni meccsüket, ahol végig szervezetten és gólra törően játszottak, ami nem is csoda, hiszen egy fiatal, lendületes csapatról beszélünk. Picit rutintalanok még, de nagyon oda kell figyelnünk és észnél kell lennünk ellenük, ha itthon akarjuk tartani a három pontot. Most egy olyan időszakot élünk, amikor viszonylag kevés lehetőségünk van edzeni a mérkőzések között, de ez már csak ilyen, ezt most így kell megoldani.

Mindeközben az ötödik helyezett Nyírbátori SC a Magyar Futsal Akadémia elleni meglepő fiaskóját követően a bajnoki címvédő, éllovas Haladáshoz látogat.

– Az előző, a Magyar Futsal Akadémia elleni mérkőzésünkre való felkészülésünk nem volt zökkenőmentes, mivel három játékosunk is a válogatottban szerepelt, ami amennyire büszkévé tesz minket, ugyanannyira hátráltat is – mondta el lapunk megkeresésére Elek Gergő, a Nyírbátori SC vezetőedzője. – Ráadásul sérülések és egyéb tényezők is hátráltattak minket. Mivel hétfőn játszottunk, így az elmúlt napokban a regenerációé volt a legfőbb hangsúly. Természetesen ezúttal is időt szántunk a videózásra, amely egy fontos eleme a felkészülésünknek. Az MFA ellen olyan vereséget szenvedtünk, ami fájó, de ettől még nem dőlt össze a világ. Ez az idény a fejlődés szezonja, fiatal csapatunk van, a tanulásé a főszerep. Eredményesen rajtoltunk, ami elvárásokat támasztott velünk szemben, de a sport hullámhegyek és hullámvölgyek összessége. A cél, hogy ez a hullámvölgy most ne legyen túl mély. Magyarország legjobb csapatához látogatunk, mindezek ellenére szoros meccset várok – zárta gondolatait a tréner.

Futsal: NB I., 9. forduló

Á’Stúdió Futsal Nyíregyháza–Újpest FC-220Volt, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Gimnázium Tornacsarnoka, 18.

Haladás VSE–Nyírbátori SC, Szombathely, Haladás Sportcsarnok, 18.30.