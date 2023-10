Hétvégén a férfiaknál szünet volt, így csak a nőknél rendeztek mérkőzéseket az NB II D csoportjában. A Vitka SE Kazincbarcikán a Miskolc vendége volt és félidei döntetlent követően elszenvedte idénybeli első vereségét. A Mátészalka viszont Hajdúböszörményben parádézott, Drabik Pannáék meg sem álltak negyven találatig. Mint ahogy az Ungvár sem Újfehértón, a kárpátaljaiak ezúttal az Újfehértó KSZSE gárdáját tömték ki és így továbbra is hibátlan mérleggel állnak a tabella élén.

Női NB II., D csoport, 4. forduló

Miskolc–Vitka SE 29–24 (13–13)

Kazincbarcika, 40 néző, v.: ifj. Babity, Kaposi. Vitka SE: Farkas – Birta B. 5, Kónya 2, Vass 1, Rózsa 1, Repák D. 7/2, Haraszti 7. Csere: Kovács (kapus), Birta L., Veres 1, Békés. Edző: Németh Tibor. Kiállítások: 8, illetve 12 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 2/2.

Németh Tibor: – Tartalékosan utaztunk el, ameddig bírtuk erővel pariban voltunk a hazai csapattal. A lányok minden megtettek, ez most ennyire volt elég.

Hajdúböszörmény–Mátészalka 27–40 (15–21)

Hajdúböszörmény, 100 néző, v.: Takács, Tárnyik. Mátészalka: Lőrincz – Prokob R., Tóth 8, Bodó B. 3, Deme B. 4, Drabik 13/5, Ábri 2. Csere: Szórádi (kapus), Lengyel, Prokob D. 2, Bodó I., Nyíregyházi 1, Durbák 1, Czakó 2, Simon 1, Bákonyi 1. Edző: Drabik Péter. Kiállítások: 8, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 6/5.

Drabik Péter: – A pályára lépők mindannyian jól teljesítettek. Védekezésben és támadásban is csapatként működtünk, amely meghozta a sikert.

Újfehértó KSZSE–Ungvár 23–44 (12–21)

Újfehértó, 60 néző, v.: Frank, Mucza. Újfehértó KSZSE: Csikós – Barta 2/1, Gyúró 4, Pál 1, Ferenci 1, Gáspár 6, Lengyel 4/2. Csere: Tóth, Torkos (kapusok), Szalka 1/1, Hruska 2, Galsai 2, Filek, Tomori, Páll, Lőrincz. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 1/1.

Kelemen Gréta: – Öt sérülttel indultunk neki a mérkőzésnek, legnagyobb pozitívum, hogy számuk nem gyarapodtak tovább. Örülök, hogy az ifjúsági játékosaink bátran belevetették magukat a küzdelembe.

További eredmény: Eszterházy U21–DVSC U21 25–36(13–21).

A bajnokság állása

tabella forrása: mksz.hu