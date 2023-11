A Kisvárda Master Good már a nyolcadik percben bevette a Kecskemét hálóját, ellenben nem sikerült megtartania az előnyét, a lila-fehérek az első játékrész végén büntetőből egyenlítettek, majd a fordulás után egy pontrúgást követően találtak be. Mivel több gól már nem esett, így először nyert idegenben a vendég gárda, miközben a frissen kinevezett rétközi vezetőedző Feczkó Tamás vereséggel debütált.

Túlságosan is visszaálltak

– A gólunkat követően talán túlzottan is arra rendezkedtünk be, hogy megtartsuk ezt az előnyt – értékelt a lefújást követően Feczkó Tamás. – Az első félidőben többet kellett volna birtokolnunk a labdát. A gól után igazán nagy lehetőségünk már nem volt, igaz, az ellenfélnek sem. Kétségtelen, hogy változtatott a meccs menetén a tizenegyes, de a második félidőben mindkét félnek megvolt a lehetősége a gólszerzésre. Sajnos a Kecskemét talált be, nyilván sokat jelentett volna, ha mi szerzünk újra vezetést. Kimondottan nagy ziccerünk nem volt, de lehetőségünk a gólszerzésre igen. Az pedig nagyon bosszantó, hogy megint szöglet után kaptunk gólt, holott felkészültünk rá, tudtuk, hogy a Kecskemét nagyon veszélyes ezekben a szituációkban. Egy dolog viszont rendben volt, mindenki csúszott-mászott, küzdött a másikért. Erre lehet építeni a továbbiakban, de támadásban többet kell nyújtani.

Kisvárdai oldalról Balogh Norbert nyújtotta az egyik legjobb teljesítményt, aki érthető módon szintén nem volt túlságosan boldog a lefújást követően.

– Vártuk a hazai meccseket, hogy végre elkezdjük a pontgyűjtögetést, de ez sajnos nem így történt – vélekedett a támadó. – Pedig ezúttal megszereztük a vezetést és nem is játszottunk rosszul, ám az ellenfél a szünet előtt egyenlített és ez volt a kulcsmomentum.



A bajnokság állása

1. Ferencváros 12 8 1 3 34–15 25

2. Paks 13 7 4 2 23–14 25

3. Puskás Akadémia 13 6 5 2 22–16 23

4. Fehérvár 13 6 2 5 25–20 20

5. Debrecen 13 6 2 5 21–18 20

6. Diósgyőr 13 6 2 5 20–17 20

7. Újpest 13 6 2 5 22–24 20

8. Kecskemét 13 6 1 6 20–20 19

9. MTK 13 5 3 5 13–20 18

10. Zalaegerszeg 13 3 2 8 16–30 11

11. Mezőkövesd 12 3 1 8 13–22 10

12. Kisvárda 13 2 1 10 11–24