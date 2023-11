A vármegyei kézilabdabarátok nagy örömére szeptemberben újra beindult a vármegyei férfi bajnokság, amelynek eredményeiről lapunk és portálunk is rendszeresen beszámol. Aki böngészi az eredményeket, azt láthatja, hogy számolatlanul potyognak a gólok, nemegyszer közel száz találatig jutnak a csapatok egy-egy mérkőzésen. Az is szembetűnő azonban, hogy Szabolcs Ifjúsági Kézilabda Sport Egyesület (SZIKE) több csapatot is indít a pontvadászatban, lapunk ennek járt utána.

– 2021-ben arra gondoltunk öten kézilabdás barátok, hogy létrehozunk egy egyesületet. Mindegyikünk gyermeke “megfertőződött” már a sportág szeretetével és mi is sokat kaptunk a kézilabdától, amiből szerettünk volna visszaadni valamit – elevenítette fel a kezdeteket Türk Ferenc, a SZIKE egyik alapítója.

Az egyesület folyamatosan igyekszik életben tartani a megyei amatőr kézilabdát: már a kezdetektől több alkalommal szerveztek barátságos mérkőzéseket, a jó szokásukon pedig a 2022/23-as bajnoki kiírásban sem változtattak, erre a szezonra a vármegyei bajnokság újraindulásával még komolyabbra fordult a dolog.

– Nyíregyházán nagyon sokan szeretik a kézilabdát és ki vannak éhezve egy-egy jó mérkőzésre. Eldöntöttük, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy újra legyen minőségi felnőtt kézilabda a városunkban. Csakhogy vannak bizonyos lépcsőfokok amiket be kell járni ahhoz, hogy akár csak NB II.-ben elinduljon egy csapat. Ennek első lépcsőfoka a vármegyei bajnokság, amelybe be is neveztük – mondta Türk Ferenc.

Nagy örömmel vettél, hogy mellettük még a Balkány a Fehérgyarmat és a Kállósemjén jelezte indulási szándékát. A szabályok értelmében azonban minimum hat csapat és csapatonként lejátszott tizennyolc mérkőzés szükséges a bajnokavatáshoz, amely feltétele az osztályváltásnak.

– Kihasználva meglévő jó kapcsolatunkat a tiszavasvári kézilabdásokkal, valamint a vármegyei szövetség segítségével egyesületünk a Tiszavasvári SE-vel közösen nevezett egy NB II.-es és egy újabb vármegyei csapatot. Ekkor már csak egy résztvevő hiányzott, ezért a saját társaságunkat kettéosztottuk, hogy két év után újra elindulhasson a vármegyei felnőtt férfi bajnokság – avatott be a részletekbe Türk Ferenc. – Közeledünk a bajnokság feléhez és nagyon jó érzés látni, hogy hétről hétre régen látott kézilabdás arcok bukkannak fel a pályákon vagy a pálya mellett szurkolóként. Természetesen úgy gondoljuk, bármi is legyen ennek a szezonnak az eredménye, tovább fogunk dolgozni közösen a város és a vármegye kézilabdájának fejlődéséért – tette még hozzá.

A SZIKE a versenysport mellett a jövőre is gondol, tíz utánpótlás csapatuk indul a különböző korosztályos bajnokságokban, ezek mellett csatlakozott hozzájuk egy amatőr női csapat is, így összesen több mint 250 igazolt játékosuk van. Otthonra pedig a nyírpazonyi gyönyörű új sportcsarnokba találtak, ahol minden támogatást megkapnak az önkormányzattól, valamint a szülőktől.