Nagy lehetőséget szalasztott el a Kisvárda Master Good SE azzal, hogy kikapott szombaton hazai pályán az Alba Fehérvártól (30–31). A többi eredmény kedvező alakulás miatt, ugyanis Józsa Krisztián csapata úgy várhatta volna a folytatást az ötödik helyről, hogy üldözőinél egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A nagy tét rá is nyomta a bélyegét a találkozóra, ráadásul a vendégek is motiváltan léptek pályára, hiszen rosszul kezdték a bajnokságot és ezen igyekeztek javítani.

Szorosan indult a hatvan perc, negyedóra elteltével aztán a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést és irányították a találkozót.

– Nagyon csalódott vagyok, mert ez nagyon fontos találkozó volt számunkra, amelyet mindenképpen meg szerettünk volna nyerni – kezdte portálunk érdeklődésére Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Pedig jól felkészültünk, nem okozott meglepetést a Fehérvár, azt történt a mérkőzésen, amire számítottunk. Sajnos azonban nem tudtuk megvalósítani azokat a dolgokat, amelyekre készültünk. Mind támadásban, mind védekezésben fegyelmezetlenek voltunk. Azt beszéltük meg, hogy kemény védekezéssel kezdünk és abból gyors lerohanásokból megpróbálunk kiépíteni egy megnyugtató előnyt. A lerohanások működtek is, védekezésünk azonban puha volt, könnyen szereztek rajtunk előnyöket a Fehérvár játékosai. Elmaradtak a megállító szabálytalanságok, az első negyedórában mindössze háromszor állítottuk meg ellenfelünket.

A védekezéssel ellentétben elöl jobban megoldották a feladatukat, a Kisvárda idénybeli legtöbb gólját dobta a találkozón, a fentebb taglalt dolgok miatt azonban ez kevésnek bizonyult a sikerhez.

– Támadásban az volt az elképzelésünk, hogy a kettes védőkön nyert előnyökből a széleken próbáljuk meg befejezni akcióinkat. Ezek működtek is, a helyzetkihasználásunk azonban nem volt megfelelő és a ziccerek kihasználásában sem jeleskedtünk, ez meg is pecsételte a sorsunkat.

A kisvárdai csapatból a második legtöbb időt Karnik Szabina töltött a pályán és a siker nem rajta múlott, hét góljával már nem először, csapata legeredményesebb tagja volt. A csapatkapitány így látta a találkozót.

– Bárki az ellenfelünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy így kezdjünk egy mérkőzést, ezért nagyon csalódott vagyok. Eddig a határozott, agresszív védekezés volt ránk jellemző, ebből semmit nem mutatunk meg az első félidőben. Emellett nagyok sok ziccert hibáztunk, főleg akkor amikor átvehettük volna a vezetést. Legnagyobb problémának azonban azt látom, hogy a küzdőszellem hiányzott a csapatból, ebben mindenképpen felülmúlt bennünket a Fehérvár.

A Kisvárda ezen a héten kétszer is a Vasas vendége lesz, szerdán a Magyar Kupában, vasárnap pedig bajnoki mérkőzésen.