180 kilométer, néha több – énekelte anno a legendás P. Mobil együttes frontembere, Schuster Lóránt. No, ennél többet utaztak a Fatum-Nyíregyháza röplabdásai az utóbbi időben, Magyar Kupa-mérkőzésen Veszprémben jártak, majd következett a kaposvári bajnoki találkozó, a hét közepén pedig Bukarestben CEV Challenge Kupa-mérkőzésen léptek pályára. Pihenésre így nem sok idejük maradt, hiszen szombaton újabb erőpróba vár rájuk, bajnoki mérkőzésen fogadják az UTE együttesét.

– A hosszú utazás és a fáradtság nagyon befolyásolhatja a koncentrációt, azon dolgozunk, hogy ezt magas szinten fenntartsuk. Ez döntő lehet a szombati találkozón – fogalmazott Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – Csütörtökön pihentek a játékosok, majd volt egy kondiedzés, amelyen az izmokat próbáltuk tonizálni, hogy megfelelő állapotban kerüljenek. Pénteken pedig a mérkőzésre tervezett taktikát gyakoroltuk – tette még hozzá.

A fővárosi lila-fehéreknek nehéz volt a sorsolása, ez meg is látszik eddigi szereplésükön. Kikaptak a megerősödött MÁV Előrétől, aztán címvédő Vasastól, majd a Békéscsaba is megszerezte ellenük a három pontot, legutóbb viszont legyőzték az újonc Diósgyőrt.

– Játékukat a jó nyitásfogadásra alapozzák, válogatott feladójuk segítségével pedig nagyon gyors játékra törekednek, amelyben elég ügyesek. Jó nyitásokkal azonban arra kell törekednünk, hogy ezt megakadályoznunk. A következő lépésben pedig magunkra kell koncentrálnunk, hogy a mi megoldásainkat tudjuk minél hatékonyabban megvalósítani.