Hajdúnánás–Nyírbátor 38–29 (21–12)

Hajdúnánás, 150 néző, v.: Aczél, Nagy L. Nyírbátor: Felföldi – Albecz 7/2, Mészáros 1, Varga L. 1, Bor 3, Tamás 7, Szedlacsek 6/1. Csere: Gadnai (kapus), Beregi 4, Siket, Varga R., Lapos, Láng. Edző: Weibli Zoltán. Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 4/3.

Petneházi Zsolt, szakágvezető: – Sajnos a múlt héten történt szomorú eseményen nem tudta túltenni magát a csapat, ez meg is látszott a teljesítményünkön. Gratulálok a jó erőkből álló és jól játszó Hajdúnánásnak.

Kisvárda–Hajdúszoboszló 20–28 (10–16)

Kisvárda, 150 néző, v.: Divéki, Paulovics. Kisvárda: Hostisóczki – Czeglédi B. 1, Bottka 3/1, Ruzsinszki 3, Petykó 3, Kovács, Kertész 3. Csere: Simon (kapus), Király 5, Revák 1, Bod 1, Kapdos, Vass, Jenei 1. Játékos-edző: Simon András. Kiállítások: 14, illetve 0 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 5/5.

Simon András: – Az a csapat nyert, amelyik többet tett a győzelemért. Gratulálok a Hajdúszoboszlónak, további sok sikert nekik.

DEAC II.–Tiszavasvári-SZIKE 30–30 (19–14)

Debrecen, 30 néző, v.: Biri, Kiss. Tiszavasvári: Boczák – Balogh 4, Tuska 2, Bohács 1, Gazdag 3, Kórik 3, Horváth 7/2. Csere: Tóth, Molnár (kapusok), Balázs 7/5, Csikós 3, Orosz, Kozma. Edző: Türk Ferenc. Hétméteresek: 3/2, illetve 8/7. Kiállítások: 8, illetve 2 perc.

Türk Ferenc: – Igaz sok időnk volt készülni erre a mérkőzésre, mégsem sikerült a sérülések és munkahelyi elfoglaltságok miatt. Ez látszott is a játékunkon 45 percig. Komolyabb elképzelés nélkül küzdöttünk saját magunkkal támadásban és védekezésben egyaránt. Aztán ritmust váltottunk és egy nagy hajrával döntetlenre mentettük a számunkra nagyon fontos mérkőzést. Bízom benne tanultunk ebből a meccsből, ha mást nem legalább annyit, hogy idegenben is lehet pontot szerezni.

További eredmény: Hajdúböszörmény–Balmazújváros 34–30 (12–17).

A bajnokság állása

Forrás: mksz.hu