A vármegye élvonalába 2021-ben visszajutott Nyírbátor az előző években a Nyír-Wetland I. osztályú labdarúgó-bajnokság stabil középcsapatává vált. Az együttesnél úgy tervezték, hogy ebben a szezonban valamelyest feljebb küzdik magukat, ami a bajnokság első felében sikerült is, hiszen a hatodik helyen telel a gárda úgy, hogy az ötödik Újfehértónak ugyanannyi pontja van.

A csapaton sokat lendített a nagyszerű kezdés: a második fordulótól kezdve nyolcmeccses veretlenségi sorozatot épített a Bátor.

– Nyáron azzal a tervvel indultunk, hogy az első hatban végezzünk, a féltávnál ennek megfelelő pozícióban állunk – mondta a csapat játékos-edzője, Erdei Zoltán. – Teljes mértékben segítségünkre voltak az igazolásaink, mindenki úgy állt bele a munkába, ahogy kellett. Voltak olyan mérkőzések, amikből esetleg többet lehetett volna kihozni, de olyan meccsekre is volt példa, amiket előzetesen nehéznek gondoltunk, mégis behúztuk. A Nyírbéltek elleni találkozót sajnálom, ott talán nem úgy álltunk hozzá az ellenfélhez, ahogy kellett volna. Összességében minden jól működött a szezon vége felé is, de ott már sok volt a sérültünk. Ezt nem hangoztattam, de volt olyan meccsünk, amin velem együtt két ember volt a kispadon. Edzeni is nehéz úgy, ha csak tíz-tizenkét játékos egészséges.

– Abban kell javulnunk a második félévre, hogy a mérkőzések végére is megőrizzük a koncentrációt és ne fáradjunk el fejben. Két-három mérkőzésen emiatt veszítettünk el pontokat. Voltak viszont kiemelkedő meccseink. Csengerben egy háromról álltunk fel, már vezettünk is, közel álltunk a győzelemhez, de a Kállósemjén elleni összecsapást is meg kell említeni, amit úgy nyertünk meg egy nullára, hogy mindenki százszázalékosan odatette magát – emlékezett vissza Erdei.

Mint a játékos-edző elmondta, a bátoriak január második hetén kezdik el a felkészülést, hat hetet dolgoznak a bajnoki rajt előtt és elindulnak a Cipőraktár Kupán is.

Bátori mutatók

Őszi végeredmény

6. hely 15 7 4 4 33-27 25

Hazai pályán

6. hely 8 5 - 3 17-9 15

Vendégként

7. hely 7 2 4 1 16-18 10

Házi góllista. 7 gólos: Török István. 5 gólos: Kun Ákos, Pálvölgyi Balázs. 4 gólos: Tóth Szabolcs. 3 gólos: Orosz Engelbert, Szücs Dávid. 2 gólos: Terdik Zsolt. 1 gólos: Bakosi Máté, Czerula Zsolt, Erdei Zoltán.