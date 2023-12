Parádés sikerrel zárta az évet Tarjányi István, a Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója bronzérmet nyert múlt héten a Kerekesszékes Vívó Világkupa thaiföldi állomásán. A versenyző és edzője Pákey Béla már hazatértek az eredményes, ám hosszú és viszontagságos útról, élményeiket tapasztalataikat hétfőn osztották meg a sajtó képviselőivel.

– Nagyon büszkék vagyunk Istvánra, aki ismét parádésan szerepelt és nagy lépést tett az olimpia felé – mondta köszöntőjében Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője. – A tavalyi Európa-bajnoksággal kezdődött meg a kvalifikációs folyamat, néhány kudarctól eltekintve , ez a meglepetés érem arra enged következtetni, hogy lassan a zsebébe érezheti a párizsi repülőjegyet. A Sportcentrum ehhez minden támogatást megadott és a jövőben is segíti István versenyeztetését – tette még hozzá.

Tarjányi István edzője Pákey Béla az utazás és az ottlét nehézségeiről beszélt, kiemelve azt, hogy így még sokkal értékesebb a siker, hiszen egyedüli európaiként állhatott dobogóra.

– A tizenhét órás repülőút után Bangkokban felültették a magyar versenyzőket egy elektromos kisbuszra, amelynek maximális sebessége 60 km/óra volt és ezzel vitték őket a verseny helyszínére. Ez a 260 kilométeres út a megállásokkal, töltésekkel kilenc órát vett igénybe. Nem a legideálisabb állapotban érkeztek meg tehát a versenyzőink. Ahhoz is nehéz volt alkalmazkodni, hogy míg a kinti rendkívül páradús hőmérséklet 35 fok volt, addig a teremben a túlzott klimatizációnak köszönhetően 18 fokot mutatott a hőmérő. Azt hiszem, hogy ilyen előzmények után különösen értékes ez a harmadik hely – mondta Pákey Béla edző.

A világranglista alapján a második helyen volt kiemelve Tarjányi István, így csoportkört nem kellett vívnia. A direktkieséses táblán először a brazil Guasson-t győzte le, aztán a görög Tirantifalou-t. Mindkét ellenfél ellen hátrányból tudott fordítani és ebben az évben már mindkettőtől vereséget szenvedett, ezt most helyrehozta. Így került be egyedüli európaiként a legjobb négy közé, ahol a kínai Zhang-tól kikapott.

– Fontos verseny volt ez a kvalifikáció szempontjából, hiszen olyan versenyzőket tudtam megelőzni, akik mögöttem vannak a világranglistán, így növeltem az előnyömet velük szemben – mondta Tarjányi István, akinek nincs sok ideje a pihenésre, hiszen január elején már Cardiffban versenyez, ahol ismét értékes kvalifikációs pontokat gyűjthet. A walesi versenyre ismét vele tart edzője Pákey Béla, akit a Magyar Paralimpiai Bizottság válogatott edzőként delegál.