Egyelőre meg nem erősített hírek szerint megyénkben választott edzőtábort a téli olimpiára készülő szenegáli bobválogatott. Az afrikaiak világhírű egységei a Kishódos és Nagyhódos közötti területen rendezik be főhadiszállásukat. Állítólag félautomata bobpályát is építenek a Túr partján, amelyet ittlétük alatt használni is fognak. Azt követően sem bontják le, hanem a szatmári gyerekek nagy örömére ajándékként itt hagyják. így a nyári vakációban lesz hol csúzdázniuk a srácoknak – írtuk lapunk 30 évvel ezelőtti, 1993. december 31-én megjelenő számában.

Aki kételkedik a hír valóságalapjában, érdemes a naptárra tekintenie...