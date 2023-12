Mielőtt az eredményeket vennénk górcső alá, ejtsünk pár szót a Nyíregyházi Atlétikai Centrumról, amely már megkerülhetetlen a sportág hazai életében. Többek között 2022-ben ötven év után először vidéken itt rendezték az atlétikai magyar bajnokságot, 2023-ban szintén. Minek köszönhető a létesítmény töretlen népszerűsége?

– Az Atlétikai Centrum léte nagyon sokat dobott nemcsak a nyíregyházi, hanem az ország atlétáinak eredményén is. A létesítmény egyedülálló adottságokkal rendelkezik, ilyen nemcsak az országban, hanem Közép-Európában is kevés létezik. A mieink mellett egymásnak adják a kilincset válogatott atlétáink, itt készült többek között Kozák Luca és az azóta visszavonult Márton Anita is. A szlovákok is amellett, hogy regionális versenyt rendeztek itt, rendszeresen nálunk készülnek, köztük az a Jan Volko is, aki megnyerte a 100 méteres síkfutást a divízió kettes Európa-kupán, de decemberben ciprusi atléták is itt készültek a fedett pályás világbajnokságra. Az Atlétikai Centrum a pályájával és kiszolgálóhelyiségeivel kiváló lehetőséget biztosít mindenki számára. Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség 2024-ben is itt rendezi nemcsak a felnőtt, hanem az ifjúsági és serdülő fedett pályás országos bajnokságot februárban.

A kiváló feltételek atlétáink eredményén is meglátszottak, az év első versenyén, a hazai rendezésű fedett pályás országos bajnokságon is alaposan kitettek magukért a mieink. A megméretésen hárman, Nyisztor Petra, Bakosi Péter és Tóth Balázs címvédőként álltak rajthoz.

– Sajnos Petrának nem sikerült megnyernie a bajnokságot, „csak” második lett, viszont két aranyérmet itthon tudtunk tartani. A magasugrás címvédője, Bakosi Péter a verseny előtt betegeskedett, így még az indulása is kétséges volt. Szerencsére összeszedte magát, és magabiztos versenyzéssel tartotta itthon a bajnoki címet. Tartottam a súlylökéstől is, mert Tóth Balázs riválisa, Kovács László remek eredményeket produkált a felkészülési versenyeken. Balázs azonban rácáfolt félelmeimre, és érett versenyzéssel, fedett pályás egyéni csúcsát megjavítva végzett az élen. Boros Bence teljesítményét is érdemes kiemelni, akinek a fő száma a 100 méter, ez meg is látszott a futásán, hiszen a végén zárkózott, jött fel a többiekre. Ha van még tíz méter, előrébb is végezhetett volna, de ötödik helyezése is dicséretes. Szintén említésre méltó K. Szabó Gabriella teljesítménye is, aki 400, 800, 3000 méteren indult. Az eredmények elemzése után büszkén mondhatjuk el, hogy ennyi országos csúcs még nem született egyik versenyen sem. Hat országos csúcs dőlt meg, köztük a férfi 200-as, amelyben Máté Tamás 38 éves rekordot adott át a múltnak, valamint a 4x400-as női és férfi fedett pályás országos csúcs is már Nyíregyházához köthető, emellett számtalan atléta javította meg egyéni legjobbját. Ez a pálya kiváló minőségének, a remek körülményeknek és a jó hangulatnak köszönhető.

Az isztambuli fedett pályás Európa-bajnokságon egyedüli nyíregyháziként Bakos Péter volt a magyar válogatott tagja.

– Az indulási szintet megugrotta Péter, egy kisebb betegsége azonban megakadályozta abban, hogy jó eredményt érjen el. Sajnos ez rányomta bélyegét a szabadtéri teljesítményére is, ezért nem került be a világbajnoki csapatba.

Júniusban ismét hazai környezetben mutathatták meg magukat atlétáink, a Magyar Atlétikai Szövetség itt rendezte a Magyar Nagydíj Sorozat – WA Continental Tour Bronze versenyét.

– A sorozat egyik állomása volt Nyíregyháza, nagy megtiszteltetés ez számunkra, hiszen ilyen nívós eseményt most rendezhettünk először. A két sikeres országos bajnokság után bizonyíthattuk, hogy nemzetközi színtéren is megálljuk a helyünket. Ezen a megméretésen a magyar élvonal mellett olyan külföldi versenyzők is elindultak, akik rajthoz álltak az augusztusi budapesti világbajnokságon. A verseny értékét növelte, hogy ez egy kvalifikációs viadal volt, amelyen a résztvevők ranglistapontokat gyűjthettek. Öt versenyzőnk állt rajthoz, diszkoszvetésben a női mezőnyben Kerekes Dóra, a férfiaknál Szikszai Róbert és Káplár János, magasugrásban Bakosi Péter, 100 méteres síkfutásban pedig Boros Bence.

Szintén júniusban Lengyelországban rendezték a III. Európa Játékokat. A multisportesemény részeként az atlétáknál csapat-Európa-bajnokságot bonyolítottak le, a magyar csapat a második divízióban szerepelt. Válogatottunkba három nyíregyházi kapott helyet, női diszkoszvetésben Kerekes Dóra, súlylökésben Tóth Balázs, 100 méteres síkfutásban pedig Boros Bence képviselte színeinket.

– Bence az erősebbik futamban 10,64 másodperccel nyolcadik lett, összességében a tizenkettedik. Itt mindenki egyszer futott, az így elért eredményért kapott pontszám adódott hozzá a válogatott összpontszámához. Érdekesség, hogy a számot a rendszeresen nálunk készülő, szlovák Jan Volko nyerte. Kerekes Dóra az első három kísérletével folyamatosan javított, a legjobbját később dobta, az 54,10 méteres eredménye az ötödik helyet érte. Tóth Balázs dobásról dobásra javult, ám a harmadik kísérletre hozott 18,04 méter kevés volt a döntőbe jutáshoz, végül a kilencedik helyen zárt. Az ő teljesítményüknek is köszönhetően a következő ilyen jellegű viadalon az első divízióban szerepelhet hazánk.

Július volt a Nyíregyházi Sportcentrum atlétáinak legfényesebb hónapja, versenyzőink taroltak a szabadtéri atlétikai magyar bajnokságon, már az első napon négy érmet nyertek.

Noha Márton Anitának a súlylökés a fő száma, a 2022-es bajnoksághoz hasonlóan a diszkoszvetést is magabiztosan nyerte, Kerekes Dóra pedig a tavalyi ob után újabb ezüstérmet szerzett. Bakosi Péter nem a legjobb formában érkezett az országos bajnokságra, így is éremesélyes volt, végül meg kellett elégednie a negyedik hellyel. Férfi diszkoszvetésben Szikszai Robi nem sok kérdést hagyott, címvédőként lényegében az első dobásával megnyerte az idei bajnokságot is, Káplár János viszont csak két centivel csúszott le a dobogóról. A női hármasugrók között 2022-ben talán meglepetésre aranyérmes Nyisztor Petra idén sem jött haza üres kézzel, bronzérmet szerzett. Talán csak amiatt bánkódhatott picit, mert a tavalyi, bajnoki címet érő kísérlete egy centiméterrel nagyobb volt, mint a most győztes Szabó Beatrix legjobb ugrása. A sprinter Boros Bence úgy érkezett Budapestre, hogy egy hónappal azelőtt a Bronze Tour két magyarországi állomásán a hazai atléták közül ő teljesített a legjobban 100 méteren, ezért a lengyelországi csapat-Európa-bajnokságon ő képviselhette Magyarországot ebben a számban. Az előfutamok eredményei alapján a fináléban négyen indultak aranyeséllyel. Bence itt még jobb formában futott, javított a korábbi idején, és 10,5-es eredménnyel megnyerte az országos bajnokságot.

A 128. Magyar Atlétikai Bajnokság második napja is tartogatott szép nyíregyházi eredményeket, amelyen három versenyzőnkért szoríthattunk.

Női 800 méteres síkfutásban kétség sem férhetett Kéri Bianka győzelméhez, mögötte viszont az U23-as bajnokunk, K. Szabó Gabriella a többieket nagy különbséggel előzte meg, és idei legjobb eredményével ért célba. A súlylökésben Tóth Balázs izgalmas csatában megvédte a címét, és Szikszai Róbert aranyérme sem forgott veszélyben. Csakúgy, mint Helebrandt Mátéé sem. Ötezer méter gyaloglásban a várakozásoknak megfelelően Venyercsán Bence volt a legnagyobb riválisa, ám a BHSE atlétáját az utolsó előtti kör végén kizárták, így Máté senkitől sem zavartatva, egyéni csúccsal ért be első helyen. Háromszoros olimpikonunk a tavalyi ob-hoz képest 17 másodperccel gyorsabban teljesítette a távot. Büszkén mondhatom, hogy Nyíregyházán sportol Magyarország leggyorsabb futója, leggyorsabb gyaloglója, valamint két legerősebb embere. A Nyíregyházi Sportcentrum végül négy arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel zárta az országos bajnokságot.

Az augusztusi, budapesti atlétikai világbajnokságon rekordszámú, 63 magyar atléta indult, köztük öten a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzőjeként mérették meg magukat: ­Kerekes Dóra diszkoszvetőnek és négy aktuális magyar ­bajnoknak, Helebrandt Máténak – aki 20 kilométeres gyaloglásban indul –, a súlylökő Tóth Balázsnak, a diszkoszvető Szikszai Róbertnek és a sprinter Boros Bencének szurkolhattunk.

Húsz egyesület versenyzőiből állt össze a magyar csapat, nagy szakosztályokat is megelőzve a vidékiek közül a legtöbbet mi adtuk, világbajnokságon egyszerre még nem versenyeztek ennyien városunkból. Azzal tisztában voltunk, hogy atlétáink nincsenek a világ élvonalában, de az, hogy kivívták a részvétel jogát, és ott voltak, elismerésre méltó. Kiemelkedett Helebrandt Máté teljesítménye, aki ugyan 23. lett, de egyéni csúcsot gyalogolt 20 kilométeren.

A világesemény után az első osztályú csapatbajnokság várt a mieinkre szeptemberben. Amelynek az az érdekessége, hogy a versenyzők nem csak fő számukban álltak rajthoz.

Csapatversenyről lévén szó, többen nem csak a fő számukban indultak a minél több pont megszerzése érdekében. Így például Szikszai Róbert súlylökésben, míg Tóth Balázs diszkoszvetésben és kalapácsvetésben is versenyzett. A hármasugró Nyisztor Petra és dr. Abiwu Türk Bettina pedig gerelyhajításban, valamint K. Szabó Gabriella a futószámai mellett magasugrásban is megmérette magát. Tizenkilenc versenyzővel harmincnyolc versenyszámban voltunk érdekeltek az idei versenyen. Legfontosabb célunk az volt, hogy megtartsuk a tagságunkat az első osztályban, amely sikerült is: több nagy egyesületet is megelőzve, hat helyezést javítva a 10. helyen zártunk.

A felnőttsikerek mellett ejtsünk szót az utánpótlásról is, többen bontogatják már szárnyaikat, és a különböző korosztályos versenyeken már megvillantották oroszlánkörmeiket. A legígéretesebb tehetség talán Hegedüs Zorka, aki a pécsi U16-os országos bajnokságon első lett ötösugrásban, távolugrásban pedig bronzérmet nyert. Rajta kívül vannak még olyanok, akik később szállíthatják majd a jó eredményeket?

Igen, nagyon sok tehetséges fiatal atlétánk van, akik később becsatlakozhatnak majd a csapatbajnokságba, és értékes pontokkal járulhatnak hozzá az eredményes szereplésünkhöz. A teljesség igénye nélkül: Tilki Flóra, Bácskai Kata, Balogh Letícia, Hanász Réka nevét említhetném.

Nem csak versenyzőink értek el kiemelkedő eredményeket, edzőink is elismerésben részesültek ebben az évben. Májusban a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) budapesti küldöttgyűlésén a Magyar Atlétikáért díj ezüst fokozatát vehette át beszélgetőpartnerem, Vas László. A Magyar Atlétikáért díj bronz fokozatát pedig Helebrandt Máté edzője, Pokrovenszki József.