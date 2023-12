Évek óta a vármegyei I. osztályba vágyott a Kótaj együttese, Seregi ­Mihály gárdája azonban a közelmúltban hol a második, hol a harmadik helyen fejezte be a küzdelmeket a ­vármegyei II. osztály Pannónia Zrt. csoportjában. Az előző kiírásban aztán nem csak bekopogtattak, be is nyi­tottak a legmagasabb vármegyei osztály ajtaján, bajnokként harcolták ki az osztályváltást.

A debütálásunk nem sikerült túl fényesre, pedig már 3-1-re is vezettek hazai pályán a Kemecse ellen, az utolsó negyedórában aztán négy gólt is kaptak, így pont nélkül maradtak. A folytatásban ötször is döntetlenre végeztek, az első győzelmükre októberig kellett várni, a 11. fordulóban hetet vágtak a Nyírmeggyesnek. A siker meghozta az önbizalmukat és ezt követően még kétszer gyűjtöttek három pontot, a Vásárosnamény elleni sikert, az Újfehértó elleni követte. Így végül 14 pontjukkal a 14. helyen vonultak téli pihenőre.

– Természetesen, mint minden újonc csapatnak a bennmaradás kivívása lehet az elsődleges célunk, ezt szem előtt tartva igazoltunk nyáron, az ehhez fűzött reményeink azonban nem valósultak meg maradéktalanul – kezdte értékelést az együttes edzője, Seregi Mihály. – Ettől függetlenül voltak jó meccseink, többek között megszorongattuk és döntetlent játszottunk az őszi bajnokkal, illetve szereztünk annyi pontot, amely biztató a folytatásra nézve. Sajnálom a nyitómeccsüket, amely a hajráig a kezünkben volt, végül vereséggel hagytuk el a pályát. Ilyen volt a Nagyecsed elleni meccsünk is, amelyen 3-0-ra vezettünk, a vendégek azonban az utolsó tíz percben kiegyenlítettek, ezek az elvesztett pontok, lehet, hogy hiányozni fognak a végelszámolásnál.

Voltak azonban olyan mérkőzések is, amelyről elégedetten szólt az edző.

– Legértékesebb bravúrunk ebben a fél szezonban az újfehértói győzelmünk volt, büszkék lehetünk a Nyírmeggyesen rúgott hét gólunkra is. Úgy vélem, hogy újoncként összességében jól helyt álltunk, de a csapatban benne maradt 6-8 pont, amelyet a tavasszal szeretnénk visszahozni – zárta Seregi Mihály.

Az edző azt is elmondta, hogy télen próbálják megerősíteni keretüket, elsősorban a védelmüket, a munkát pedig a pihenést követően január 15-én kezdik meg.

Őszi végeredmény

14. hely 15 3 5 7 25–39 14

Hazai pályán

14. hely 8 2 3 3 15–20 9

Vendégként

13. hely 7 1 2 4 10–19 5

Házi góllövőlista. 7 gólos: Molnár Máté. 4 gólos: Nagy Dávid. 3 gólos: Csörgő Krisztián, Papp Mihály. 2 gólos: Dencs Ákos, Szarka János. 1 gólos: Hangácsi Tamás, Petruska Attila, Tüzes Zsolt.