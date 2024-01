Az év első összecsapásán rögtön nagyon nehéz és fontos meccs vár a Fatum-Nyíregyházára. Vasárnap a félelmetes formába lendült Kaposvár érkezik a Continental Arénába (18 óra). A somogyiak az alapszakasz első körében, novemberben 3:2-re legyőzték a mieinket, azzal nagy lendületet vettek, megverték a Szent Benedeket, az Újpestet és a Diósgyőrt, a lila-fehéreket a Magyar Kupában is felülmúlták, majd az Extraligában ugyan kikaptak a Vasastól, decemberben egyaránt 3:0-ra legyőzték a Békéscsabát és a MÁV Előrét. Csapatuk legeredményesebb játékosai Dias Da Silva és Szedmák Réka, de Marta Santos Hurst is éppen befér a legjobb tízbe. A KNRC a negyedik helyen áll, csupán egy ponttal gyűjtött idáig többet, mint a Fatum.

A nyíregyháziak is egyre jobban röplabdáznak, amióta Adrian Chylinski átvette a csapat irányítását. Tóth Fruzsináék azóta megverték a DVTK-t és a Szent Benedeket, mindkét találkozót idegenben játszották, vagyis ez lesz a lengyel mester első hazai meccse a Fatum vezetőedzőjeként.

– Valóban különleges lesz számomra ez a mérkőzés abból a szempontból, hogy először irányíthatom a csapatot hazai pályán – reagált a felvezetésre Adrian Chylinski. – Az elmúlt két hétben többször is máshol kellett edzenünk, mert a karácsony és a szilveszter miatt több rendezvény volt a Continental Arénában. Vártam már, hogy itt edzhessünk és várom a mérkőzést is. Az elmúlt időszakban egyre jobban röplabdázunk, nyertünk két meccset és jobbnak érzem a légkört is csapat körül. Kíváncsi vagyok, hogyan teljesítünk egy ilyen mérkőzésen, ami jelentősen befolyásolhatja, hogy az első négyben végzünk-e az alapszakasz végén. Remélem, nagyon jó hangulatban játszhatunk, a szurkolók segítsége kulcs lehet a győzelemhez!

– A Kaposvár remek csapat, nagyon jó formában van, a Vasas után a legjobb röplabdát játssza az elmúlt hetekben. Nagyon szervezett gárda, több poszton is remek játékosai vannak. Tökéletes játékra van szükségünk, különben nehéz dolgunk lesz – tette hozzá a mester.

A Fatum a vasárnapi meccset követően az Újpesttel, a Vasassal és a MÁV Előrével játszik még az alapszakaszban, a Kaposvár a Szent Benedekkel, az UTE-val és a Diósgyőrrel találkozik még, míg a székesfehérváriak szombaton a Békéscsabát fogadják, később összecsapnak a Vasassal és a DVTK-val, majd Nyíregyházán zárnak.

Tabella

1. Vasas 10 10 - 30:5 29

2. Békéscsaba 10 7 3 24:11 22

3. MÁV Előre 10 7 3 22:15 19

4. Kaposvár 10 6 4 21:16 18

5. Nyíregyháza 10 5 5 20:18 17

6. Újpest 10 3 7 13:24 8

7. Szent Benedek 10 2 8 13:25 7

8. DVTK 10 - 10 1:30 0