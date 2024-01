A futsal NB I alapszakasz 20. fordulójának pénteki kési esti mérkőzésén az Újpest vendége volt az A’ Stúdió Futsal Nyíregyháza. A vendégek azzal a tudattal léphettek pályára, hogy a hátralévő három forduló eredményétől függetlenül már biztos tagjai a felsőházi rájátszásnak. Az előttük lévő találkozók közül ez ígérkezett a legkönnyebbnek, hiszen a következő fordulóban a Berettyóújfalu vendégei lesznek, az alapszakaszt pedig Kecskeméten zárja Lovas Norbert együttese február 1-jén.

Jól kezdte a találkozót a Nyíregyháza, Maneca, majd Dávid célzott ponttalanul, utóbbi aztán egy jól eltalált lövéssel meg is szerezte a vezetést a vendégeknek. Nem sokat kellett azonban várni a hazaiak góljára, Lipl szabadrúgásból lőtte ki a jobb alsó sarkot. A folytatásban helyzetek voltak mindkét oldalon, a kapusok azonban jól végezték a dolgukat. A játékrész második felében aztán az Újpest irányított, a vendégek játékába sok hiba csúszott. Lipl kapufája nyitotta az első félidő hajráját majd Gregory helyzeténél nagyot mentett a hazai kapus. Már csak két perc volt hátra, amikor egy gyors újpesti kontra végén Harnisch lőtt középről a kapuba, előnyhöz juttatva a házigazdát.

Fordulás után továbbra is sok volt a pontatlan nyíregyházi passz, ebből pedig sorra vezette kontráit a vérszemet kapott hazai alakulat. A vendégeket Gagyi védései tartották meccsben. Ennek ellenére adódtak lehetőségek a Stúdió játékosai előtt is, Gregory messziről a lécet találta el, Kovács Ádám próbálkozását pedig hárította Gémesi, így nem sikerült egyenlíteni. Ahogy lenni szokott, a hátrányban lévő csapat utolsó lehetőségként öt a négyben próbálkozik, így tett Lovas Norbert is, aki lehozta kapusát. Folyamatosan támadtak a mieink, aminek meg is lett az eredménye, egy szépen kijátszott emberelőnyös figura végén Maneca közelről a kapuba lőtt. Az utolsó lehetőség azonban kimaradt, így maradt a döntetlen.

Futsal NB I, alapszakasz, 20. forduló

Újpest–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 2–2 (2–1)

Budapest, v.: Tamási, Nyekita.

Újpest: Gémesi – Hadzsi, Simic, Lipl, Harnisch. Csere: Vörösmarty, Géczy, Klacsák, Östör, Kovács B. Edző: Moga Flavius Lorant.

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Petró, Szabó, Krajnyák, Kovács R., Urr, Lakatos, Kiss, Kovács Á. Edző: Lovas Norbert.

Gól: Lipl (6.), Harnisch (18.), illetve Dávid (4.), Maneca (39.)