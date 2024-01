A rájátszás szempontjából kulcsmérkőzéssel kezdte meg az évet a Fatum-Nyíregyháza, Tóth Fruzsináék a parádés formában lévő Kaposvárt fogadták a Continental Arénában. Vincent Lacombe együttese zsinórban kilenc győztes bajnoki mérkőzéssel a háta mögött érkezett vasárnap, többek között szettvesztés nélkül nyertek Békéscsabán, az év utolsó napján pedig a MÁV Előrét nullázták le hazai pályán. A Fatum sem panaszkodhat az eredményességére, az edzőváltást követően Diósgyőrben, majd Balatonfüreden gyarapították győzelmeik számát. A két gárda őszi mérkőzését a somogyiak nyerték maratoni csatában, az volt három győzelmet követően a Fatum első bajnoki veresége.

Remekül kapta el a rajtot a Nyíregyháza, jól mezőnyöztek és a hálónál is határozottak voltak, így hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, lendületüket a vendégek korai időkérése sem törte meg. Cserékkel próbált változtatni a játék menetén a vendégek francia mestere, minden húzására azonban volt válasza a hazaiaknak. Kocics pontjával már tíz volt közte, miközben a az őszi mérkőzésen extrát játszó Szedmák még nem szerzett pontot és Diast is rendre blokkolták a hazaiak. A vártnál könnyebben nyert első játékrészt egy remek blokkal zárta le a Fatum.

A második szett eleje kiegyenlítettebb játékot hozott, a Kaposvár nem hagyta, hogy nagyobb előnyt építsen ki vendéglátója, Vilvert pontjaival tapadtak a somogyiak. Kocics vezetésével azonban megrázta magát a hazai csapat és folyamatosan növelte előnyét, Galvao remek blokkjával már héttel vezetett a Nyíregyháza. A végjátékban némileg zárkózott a Kaposvár, Lászlop Alexandra blokkja zárta a szettet. Ez azt jelentette, hogy egy pont már biztosan a zsebben volt.

Szorosan indult a harmadik etap is, egy darabig együtt haladt a két gárda, Carabali életerős ütésével aztán átvette a vezetést a hazai gárda. Időközben megsérült Jeremics, le kellett cserélni, a szerkezeti váltás láthatóan zavart okozott az addig olajozottan működő gépezetbe. Nem hagyta magát a Kaposvár, az életben maradásért küzdöttek a vendégek, Hurst vezetésével újra náluk volt az előny. A portugál légiós mellett ponterősen játszott Dias is, magabiztosan haladt szett gxőzelem felé Vincent Lacombe gárdája. Zárkózott a Nyíregyháza, az első játszmalabdát hárították, a másodikat azonban Szedmák pontra váltotta, szépített a Kaposvár. Jöhetett a negyedik felvonás.

A játszmagyőzelem meghozta a vendégek önbizalmát, az időközben visszatérő Jeremiccsel azonban a hazaik játéka is stabilizálódott a negyedik felvonásban. Előbb ledolgozták hátrányukat, majd a vezetést is visszavették. Kapaszkodott a Kaposvár, szerették volna kicsikarni a döntő szettet,18-nál utol is érték a hazaiakat, majd is vezetést is átvették. A végjátékot egyenlő állással kezdték a felek, a hajrát aztán jobban bírták Szedmákék, egyenlített a Kaposvár. Jöhetett a mindent eldöntő ötödik szett. Amelyet ugyan ásszal kezdek a hazaiak, de a lélektani előny a meccsbe visszakapaszkodó Kaposvárnál volt. Hurst pontjaival előnybe is kerültek, kétszer villant azonban Lászlop Alexandra és ismét nyílt volt a játszma. Egy pontos nyíregyházi vezetéssel cserét térfelet a két csapat. Fordulás után Szabó Lili remek nyitásaiból szerezték pontjait a Fatum. Kocics pontot érő sáncával jutottak mérkőzéslabdához a hazaiak, Lászlop nyitását követően aztán a szerb légiós fejezte be a mérkőzést.

A Fatum-Nyíregyháza maratoni csatában győzte le a Kaposvárt.

Röplabda: női Extraliga, alapszakasz, 11. forduló

Fatum-Nyíregyháza–Kaposvár 3:2 (16, 18, -22, -22, 13)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Horváth M., Árpás. Nyíregyháza: Galvao 6, Jeremics 6, Lászlop 9, Kocics 26, Szabó 11, Carabali 16. Csere: Tóth (liberó), Földi, Antivero, Farkas. Edző: Adrian Chylinski. Kaposvár: Szedmák 14, Radnai 4, Dias 19, Hurst 11, Vilvert 16, Martin 2. Csere: Rády, Parker (liberók), Lima 1, Maiorano, Godó 1. Edző: Vincent Lacombe.

A mérkőzés alakulása. 1 játszma (23 perc): 3:1, 8:3, 12:5, 19:9, 24:15. 2. játszma (25): 3:0, 8:6, 15:9, 19:11, 24:17. 3. játszma (27): 1:2, 8:6, 11:15, 15:20, 21:24. 4. játszma (24): 3:5, 8:6, 12:8, 16:11, 18:19, 21:24. 5. játszma (17): 1:2, 2:5, 8:7, 12:10, 13:13.