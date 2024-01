Kedden este megérkezett Sidébe, a Kisvárda Master Good törökországi bázisára Andrija Filipovic, aki aláírta a rétközi egylettel a szerződését, és már be is kapcsolódott az edzésmunkába. A 26 éves horvát támadó az előző két évet Kazahsztánban töltötte, de 18 évesen volt az olasz sztárcsapat a Juventus, valamint a Spezia futballistája is.

Versenyhelyzetet teremthet

– Nem volt könnyű a távoli Kazahsztánban, így nyitott voltam a váltásra, habár gyorsan kellett döntenem, hogy elfogadom-e a Kisvárda megkeresését, és végül igent mondtam az ajánlatra, most pedig már itt vagyok – mondta a szerződés aláírását követően Andrija Filipovic. – Fiatal koromban esélyem nyílt Olaszországban eltölteni másfél évet, a Juventus utánpótláscsapatában is játszottam, ez nagy lehetőség volt számomra, hogy futballistaként és emberként is fejlődjek, jobbá váljak. Egyelőre nem sokat tudok a magyar bajnokságról és az új csapatomról, de biztos vagyok benne, hogy mire kezdődik a szezon, mindenben képben leszek. A személyes céljaim arra vonatkoznak, hogy a gólszerzés és az asszisztok terén ott folytassam, ahol Kazahsztánban abbahagytam, és ezzel is hozzásegítsem ahhoz a csapatot, hogy a tabellán felzárkózzon a szezon végére a középmezőnyhöz.

A korábbi háromszoros U19-es válogatott megszerzését így indokolta a Kisvárda Master Good sportigazgatója.

– Andrija Filipovic technikai tudása megfelel az elvárásainknak, és mivel támadófronton voltak hiányosságaink az utóbbi időszakban, erősítésre szorultunk, és a megszerzésével versenyhelyzetet teremtettünk csatárposzton – így Révész Attila. – Új játékosunk több szerepkörben is bevethető, ez is amellett szólt, hogy megszerezzük őt. Olyan ballábas játékosról van szó, aki a pontrúgások elvégzésénél is veszélyes, ilyen futballistára is szükségünk van ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk.

Kazah ellenfél következik

Még egy mérkőzés vár a csapatra Törökországban a pénteki hazautazás előtt – csütörtökön egy kazah ellenféllel néz Feczkó Tamás egylete farkasszemet.