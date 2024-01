Az év vége és az új év eleje a nagy összegzések ideje. Ilyenkor mérleget készítünk a mögöttünk álló esztendőről, és terveket szövünk az újra. Mint arról korábban már írtunk, eredményes évet zártak atlétáink, a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői országos bajnoki címekkel, remek egyéni csúcsokkal örvendeztettek meg bennünket. Ezért nem is csoda, ha erre az évre is jelentős tervekkel vágnak neki. A középtávfutó K. Szabó Gabriella amellett, hogy megnyerte az U23-as bajnokságot, júliusban egyéni legjobbjával második helyen végzett a felnőtt magyar bajnokságon 800 méteren.

– Mindenképpen egyéni csúcsot szeretnék elérni mindkét versenyszámomban (800 és 1500 m). A felnőtt országos bajnokságon az éremszerzés a célom, és legalább olyan szép eredménnyel zárnám az évet, mint 2023-ban. Ezenkívül a korosztályos országos bajnokságon pedig a bajnoki címem megvédése.

Tóth Balázs szintén eredményes évet tudhat maga mögött, súlylökőnk többek között februárban egyéni csúccsal védte meg fedett pályás bajnoki címét, júniusban pedig szabadtéren tette meg ugyanezt a bravúrt. Elmondása szerint idén sem adná alább.

– Rengeteg munka van még előttem, de 2024-ben az egyik célom, hogy megvédjem a magyar bajnoki címemet, illetve új egyéni csúcs elérése. Harmadik nagy vágyam, hogy nemcsak hazai, hanem nemzetközi versenyeken is helyt tudjak állni.

Szintén megvédte címét Helebrandt Máté ötezer méteren. Gyaloglónk az augusztusi budapesti atlétikai világbajnokságon is kitett magáért, ahol 20 kilométeren egyéni csúcsot gyalogolt. Háromszoros olimpikonunk negyedszer is célba veszi az ötkarikás játékokat.

– 2024-ben a párizsi olimpián szeretném képviselni Magyarországot és a Nyíregyházi Sportcentrumot. Ezenkívül a római Európa-bajnokságon a pontszerző hely a cél. Ami a tanulmányaimat illeti, szeretnék lediplomázni a Nyíregyházi Egyetemen sportszervező szakon.

Az utánpótlásban is többen bontogatják szárnyaikat, és a különböző korosztályos versenyeken már megvillantották oroszlánkörmeiket, többek között Hegedüs Zorka, aki arany- és bronzéremmel tért haza a pécsi U16-os országos bajnokságról.

– 2024-ben is teljes erődobással készülök távolugrásba, ötösugrásba, sprint- és a gátfutószámokra. Az első nagyobb verseny februárban a fedett pályás magyar bajnokság lesz, amelyen a célom a bajnoki cím elérése, emellett szeretnék javítani egyéni csúcsaimon, és a nyári országos bajnokságon szintén az éremszerzés a cél. Bízom benne, hogy eredményeimmel be tudok kerülni a magyar U16-os válogatottba.