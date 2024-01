A Kállósemjén másfél évvel ezelőtt valósággal berobbant vármegyénk futballjának élvonalába, azonnal meg is nyerte a Nyír-Wetland I. osztályú bajnokságot, majd osztályozót játszott az NB III.-ba jutásért. A feljebb lépés sajnos nem sikerült, így a semjéniek a megye egy egyik, ha nem a legfőbb esélyeseként várták a 2023–2024-es idényt.

Ennek megfelelően kezdődött a szezon, októberben azonban hullámvölgybe került a címvédő, amely rövid időn belül négy meccset elveszített, egyszer döntetlent ért el és csak egyszer győzött. A rossz időszakból a listavezető Mándok vendégeként aratott sikerrel lábalt ki a gárda, majd zárásként a Kótaj ellen is megszerezte a három pontot.

– A győzelmet és a vereséget is próbálom egyformán kezelni, mert a futballban egyik sincs a másik nélkül – mondta el Ovszijenko Vologyimir játékos-edző. – Ha nyerünk, akkor is próbálunk következtetést levonni, ha kikapunk, akkor is igyekszünk megoldásokat keresni, hogy mi miért alakult úgy.

– Nagyon jól kezdtünk, hétből hét meccset megnyertünk, utána picit megbotlottunk, a Nagykálló ellen jött egy nagy pofon – értékelt a csapat kapusa. – Talán mentálisan nem voltunk készek erre, pici idő kellett ahhoz, hogy magunkhoz térjünk. Óriási veszteség volt Gömze Anti keresztszalag-szakadása, sokáig kerestük azt a csatárt, aki tudja őt helyettesíteni. A végére Gyulai Jocó lett a nyerő ebben. Nem csináltunk tragédiát a vereségekből, de picit nehéz volt kezelni, mivel negyedik éve vagyok itt, korábban folyamatosan nyertük a meccseket, ilyen még nem történt, hogy zsinórban több meccsen is kikapunk és nem találjuk a játékunkat. Viszont, ki merem jelenteni, van olyan profi az öltöző, hogy végül kezelni tudtuk ezt a helyzetet, az első kör vége felé kiegyenesedtünk.

A Kállósemjén negyedik helyen zárta az őszt, csupán három ponttal van lemaradva a listavezetőtől, vagyis van még esély az újabb bajnoki címre.

– Az elnökünk nagyon ambiciózus, maximalista ember, személyünkben ugyanilyen emberekkel vette körül magát – árulta el Ovszijenko. – Nálunk mindenki nyerni akar, így a céljaink sem változtak, továbbra is mindent megteszünk azért, hogy odaérjünk az első helyre. Ehhez az első lépés a jó felkészülés, ami január 16-án kezdődik.

A játékos-edző hozzátette, tervben van, hogy egy-két poszton megerősítik a csapatot télen.

Semjéni számok

Őszi végeredmény

4. hely 15 10 1 4 35-17 31

Hazai pályán

9. hely 7 4 1 2 14-8 13

Vendégként

1. hely 8 6 - 2 21-9 18

Házi góllista. 6 gólos: Hamza Tamás. 4 gólos: Gömze Antal, Szabó Steven. 3 gólos: Lakatos Bence, Pekk Tamás. 2 gólos: Bognár László, Danó Zsolt, Fodor András, Lakatos László. 1 gólos: Gyulai József, Hegedüs Tibor, Jónucz Dániel, Kornutjak Vologyimir, Szabó Imre, Tóth Ákos, Törtei Tamás.