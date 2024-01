Az évnyitó értekezlet (balról): Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója, Dankó Gergő, Lengyel Roland és Ambrusz Árpád

Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu

Jelentős változások történtek a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik Akadémiánál. Az utánpótlásbázis éléről távozik Németh Károly, helyét Lengyel Roland veszi át. A Szpari második csapatát ezentúl Szatke Zoltán és Minczér Tibor fogják irányítani.

Miként arról a nyíregyhazaspartacus.hu beszámolt, a pénteken rendezett évnyitó értekezleten Dankó Gábor, a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetője elmondta:

- Nyáron a felnőtt csapatnál voltak változások, és már akkor elkezdődtek egyeztetések az utánpótlást illetően is. Az a döntés született, hogy januártól Lengyel Roland veszi át a szakmai munka irányítását. Németh Károly közel tíz évig töltötte be ezt a posztot a Bozsik Akadémiánál, szerettük volna, hogy maradjon, de ő úgy döntött, hogy máshol folytatja tovább. Ezúton is köszönjük neki azt, amit az utánpótlásért tett! Lengyel Roland ismeri a klubot, az itt dolgozó edzőket, a tapasztalata sokat segíthet nekünk. Fontos, hogy egy olyan közeg alakuljon ki, ami pozitív, és mindenki örömmel végzi a munkáját. Szeretnénk még jobban kiaknázni a lehetőségeket, Nyíregyháza ugyanis nagy vonzáskörzettel rendelkezik. Bízunk abban, hogy sok gyerek kezdi nálunk labdarúgó pályafutását, a legjobbakkal pedig a felnőtt csapatban is találkozhatunk majd - mondta Dankó Gergő.

Lengyel Roland volt játékos, majd többször irányította az első csapatot, dolgozott az utánpótlásnál, legutóbb pedig a Szpari II. vezetőedzője volt.

- Elég intenzív időszak van a hátam mögött, többször voltam a felnőtt csapatnál és az utánpótlásnál is, így sok dolgot megtapasztaltam. Megtisztelő, hogy a vezetőség rám gondolt, és rám bízta ezt a feladatot. Rengeteg feladat vár ránk. A legfontosabb, hogy szeretnénk egy megfelelő kultúrát kialakítani. Ebbe beletartozik a játékos, az edző és a szülői közösség egyaránt. Szeretnénk jobban bevonni a szülőket, hogy lássák, milyen szakmai munka alapján dolgozunk, és mit miért teszünk. Ambrusz Árpáddal közösen egy szakmai és erkölcsi programot készítettünk az edzőknek, valamint csináltunk egy elemzői és egyéni képzési csoportot, ahol nyomon lehet követni a fejlődést. Fontos a megfelelő szakmai háttér, a megfelelő életpálya modell, és az infrastruktúra is, mindegyik területen szeretnénk előre lépni a következő hónapokban - tette hozzá Lengyel Roland.

Németh Károly mellett mások is távoznak a klubtól, a honlap szerint azok, akiknek munkája nem illeszkedik az új szakmai vezetés elképzeléseibe. A távozók mellett vannak érkezők, hiszen Sándor Dávid és Benkő Balázs a női csapattól került át a fiúkhoz, Magyar Gábor pedig visszatért a Szparihoz, immár utánpótlás edzőként.

Sándor Dávid a búcsúzott a női csapattól

Fotó: Mán László

A nagyobb korosztályoknál a jövő hét derekán kezdődik a felkészülés, a kicsiknél öt nappal később.