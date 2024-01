Kedden kezdődik és szombatig tart a Debrecenben a 68. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny, a megméretésre 11 nemzet 68 női és 95 férfi öklözője nevezett, köztük a NYVSC Big Boxing három versenyzője is. A hétfői sorsoláson az is kiderült, hogy mikor és kivel bokszolnak először Nagy Lajos tanítványai. A már olimpiai kvalifikációval rendelkező Kovács Richárd a legjobb négy között kapcsolódik be a küzdelmekbe a Jármy Tamás-Danyil Zamorilo mérkőzés győztese ellen lép a kötelek közé, Kovács Tamás ma a nyolcadik párként a kazah Zeinulinov Jertuga, míg Petrimán Milán csütörtökön a mongol Teghjargal Enktur ellen kezd.