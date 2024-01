Hétfő este az Operaházban rendezték meg az M4 Sport–Az Év Sportolója Gálát, ahol a hazai sportújságírók szavazatai alapján a 2023-as év legjobb férfi sportolójának a magyar válogatott csapatkapitányát, a Liverpool csapatában játszó Szoboszlai Dominikot választották. A nőknél a világbajnok vitorlázó, Érdi Mária nyert.

A hagyományos csapatsportokban az év legjobbja a férfi labdarúgó-válogatott lett, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában a férfi kardválogatott győzött. Az edzők között Marco Rossi, a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kapta a legtöbb szavazatot, ezzel megismételte a tavalyi sikerét.

Szoboszlait a Liverpoolnál is méltatták

A 2023-as esztendő bővelkedett a magyar sportsikerekben. Nemzetünk legjobb sportolóit, csapatait, és edzőit hagyományosan az év elején díjazták, a Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjai voksolhattak az egyes kategóriák legjobbjaira. 2020 után ismét a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik lett az Év férfi sportolója. „A 2023-as év több okból kifolyólag is eléggé emlékezetes marad számomra. A Lipcsével a második Német Kupámat nyertem meg, majd a Liverpoolhoz igazoltam. A tavalyi év fénypontja számomra azonban a menetelésünk a válogatottal az Európa-bajnoki selejtezőkön, hogy sorozatban harmadszor jutottunk ki az Eb-re, ráadásul veretlenül”– nyilatkozta Szoboszlai. A 23 éves középpályás a nemzeti csapat előző kapitányától, Szalai Ádámtól vette át a díjat – írta meg a Magyar Nemzet.

A magyar játékos sikerének híre gyorsan eljutott Liverpoolba is, a 368 ezer követővel rendelkező The Anfield Talk X-csatorna percekkel a díjátadó után a „mi Szoboszlaink” megjegyzéssel büszkélkedett. Szoboszlai Dominik is megosztott három fotót az Instagram-oldalán a gáláról, és a bejegyzését két órán belül közel százezren kedvelték. Csapattársai közül talán Ibrahima Konaté volt az első, Ryan Gravenberch pedig a második – olvasható az Origón. Ráadásul a jövő nyári Eb-re veretlenül kijutó férfi labdarúgó-válogatott lett az év csapata, és ezt a díjat is Szoboszlai Dominik vehette át.

Marco Rossi a vb-győztes pólósokat dicsérte

Az Év női sportolója kategóriában három olyan jelölt maradt versenyben, akik még sohasem nyerték el a díjat. A hétpróbázó, Krizsán Xénia és a kerékpáros Vas Kata Blanka előtt a világbajnok vitorlázó Érdi Mária lett a nyertes. Érdi Mária videóüzenet küldött, amelyben elmondta: büszke arra, hogy első vitorlázóként nyerte el az Év sportolója díjat. A 2020 és 2022 után harmadszor az Év legjobb edzőjének választott Marco Rossi nem feledkezett meg a riválisairól, a Ferencváros női kézilabda-csapatának edzőjéről, Elek Gáborról és a világbajnok férfi vízilabdázók szövetségi kapitányáról, Varga Zsoltról a díjátadás pillanatában. „Remek edzőkkel voltam versenyben. Óriási rajongója vagyok a magyar vízilabdázásnak, és szenzációs teljesítmény volt a vb-cím” – mondta meghatottan a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki az aranylabdás olasz labdarúgótól, Fabio Cannavarótól vehette át a díjat.

A Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron alkotta világbajnok férfi kardválogatott diadalmaskodott az egyéni sportágak csapatversenyében. „Olyan sportágban vagyunk, amit nem követnek százmilliók, de jó érezni, hogy ez is a magyar nemzet sportja. Köszönjük!” – fogadta az elismerést frappánsan az olimpiai és világbajnok Szilágyi Áron.

Az Év fogyatékos férfi sportolója kategóriában zsinórban negyedszer nyert Budapesti Honvéd SE kajakosa, Kiss Péter Pál. Az Év fogyatékos női sportolójának az idén négy vb-érmet szerző Ekler Lucát választották. Az Év fogyatékos csapatának díját a szervátültetett asztalitenisz férfi csapat, a Bácsi Bernát-Szendi János párosa vehette át.

A szurkolók szavazatai, valamint a szakmai zsűri döntése alapján a magyar vízilabda-válogatott kapusának, Vogel Somának a görögök elleni vb-döntőben bemutatott utolsó védése lett az Év sportpillanata. Az Év szabadidősport eseménye díjat megosztva kapta a Hátsó füves futballmentő túra és a Jégpályák éjszakája.

Az est zárásaként két díjat Novák Katalin köztársasági elnök adott át. Szilágyi Áron nemzetközi Fair Play-díjat kapott a budapesti világkupaverseny döntőjében mutatott sportszerű viselkedéséért (visszaadta a tust az ellenfelének). A kétszeres olimpiai bajnok, korábbi MOB-, valamint köztársasági elnök Schmitt Pál vette át a Magyar Sportújságírók Szövetség életműdíját. A Nemzet sportolója megható beszédben mondott köszönetet mindazoknak, akik kalandos életútján mellette álltak.