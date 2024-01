Továbbra is hatalmas a versenyfutás az Aramis, a DEAC, az Újpest és a Nyírbátori SC között a férfi futsal NB I. felsőházi rájátszásáért, így a tabellautolsó Magyar Futsal Akadémia ellen kötelező győznie Elek Gergő csapatának.

Minden pont duplán számít

– Az alapszakasz hajrájához érkeztünk, ahol már minden mérkőzés kettőzött téttel bír – mondta el lapunk megkeresésére Elek Gergő. – Nincs mese, nyernünk kell az MFA ellen. Hétfőn még kupameccset játszottunk, melynek első félidejében mindent megtettünk azért, hogy megverjük saját magunkat. Látszott a csapaton az év eleje és az, hogy egy rövidebb pihenőt követően léptünk pályára. Szerencsére a félidőben rendet tudtam tenni a srácok fejében, így ha csak kínkeservesen is, de végül csak továbbjutottunk. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy kedden nem tartok tréninget, s mivel a péntek pedig nagyon közel van, így az elkövetkezendő napokban csak rövid, pörgős, úgynevezett ráhangoló felkészüléseink voltak.

Az MFA mindössze egyetlen egyszer tudott nyerni az idei pontvadászatban, éppen a Nyírbátor ellen, így szinte már biztosra vehető a kiesése, ennek ellenére nagy hiba lenne leírni a csapatot.

– Októberben beleszaladtunk ellenük egy pofonba – folytatta a tréner. – Tisztában vagyunk a kvalitásaikkal, veszélyes kontrákat vezetnek, nagyon meg kell becsülni a játékszert, bizonyos területeken nem szabad ellenük labdát veszíteni, mert az könnyen megbosszulhatja magát. Figyelnünk kell a saját pontrúgásainkra is, mivel azok segítségével könnyen föléjük nőhetünk. Szerencsére mindenki bevethető, Szentes Bíró Tamás is visszatért, így most azért jóval mélyebb a merítési lehetőségem, tudom rotálni a sorokat.

Nem lehetetlen a küldetés

A Nyírbátornak ezzel együtt négy meccse van még az alapszakaszból, az MFA-t követően az éllovas a Haladás, a verhető Maglód és az Újpest elleni rangadó következik. A felsőházi rájátszás kiharcolása nem tűnik könnyű feladatnak, de nem is lehetetlen a küldetés.

A Magyar Futsal Akadémia elleni mérkőzést pénteken 19 órától rendezik.