Az év első idegenbeli bajnoki fellépésén a Dunaújváros vendég volt a Kisvárda Master Good SE. Igaz ki-ki mérkőzésre lehetett számítani, hiszen míg a hazaiak nyolc pontjukkal a nyolcadik, addig a vendégek hét egységükkel a kilencedik helyről várták az összecsapást. Mindkét gárda kupa sikerrel kezdte az esztendőt, a Dunaújváros hazai pályán a Békéscsabát, a rétköziek pedig idegenben az Érdet búcsúztatták, s jutottak ezzel a negyeddöntőbe.

A szombati hatvan percnek nem a legjobb előjelekkel vágott neki Józsa Krisztián, hiszen a régóta maródi Sápi Gréta mellé a közelmúltban csatlakozott Karnik Szabina, időközben pedig betegség miatt kiesett Mérai Maja és Mátéfi Dalma. A kapuba így Torda Vanessa mellett Alekszandra Szaracsot nevezte a szakmai stáb.

Remekül kapta el a rajtot a Kisvárda, Juhász Gréta két góljával meglepték a kissé álmosan kezdő Dunaújvárost. Rendezték aztán soraikat a hazaiak, utolérték ellenfelüket, majd a vezetést is átvették. Aaz előző idényt még Kisvárdán töltő Bouti Fruzsina góljával már három volt közte szűk negyedóra elteltével. Nem is habozott tovább Józsa Krisztián, kikérte első idejét. Nem segített azonban a rövid pauza, a lendületbe jött Dunaújváros uralta a játékot. Kapusuk, Oguntoye Viktória is elkapta a fonalat, a Kisvárda még emberelőnyben sem tudott betalálni. Forgatta csapatát a vendégek edzője, érkezett Bucsi, Ajano, Djatevszka, majd Siska, de fordulatot nem hozott a játékban az újak beállása. Bucsi Lili találata közel nyolc perces kisvárdai gólcsendet tört meg, de még így is csak fele annyinál jártak, mint vendéglátóik. Majd Bucsi Lili, aztán Siska Pálma lopta a távolságot. A játékrész végére összeállt a vendégek védekezése és Torda Vanessa is elkapta fonalat, elöl is ültek a lövések, faragta hátrányát a Kisvárda. Egy találatra meg is közelítették Szalai Babettéket, az utolsó tizenöt másodperc aztán a hazaiaké volt, így három gólos Dunaújváros vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

Fordulás után küzdött, hajtott a Kisvárda, de kettőnél közelebb nem sikerült megközelíteniük ellenfelüket. Mihara Ajano kétszer is eredményesen szedte szét a hazaiak falát, de Szalai Babettnéknak mindig volt válaszuk. Aztán az első félidőhöz hasonlóan újra nyílni kezdett az olló, Agócs találatával ismét öt volt közte. Majd tovább fogyatkoztak a vendégek, talán kissé szigorúan azonnal piros lappal kizárták Erin Novakot. Vészesen fogyott az idő, a különbség azonban nem. Aztán egy szemfüles labdalopást követően Bucsi Lili az üres kapuba talált, kettő volt közte, tíz perccel a vége előtt élt a vendégek reménye. Már csak öt perc volt hátra és még mindig Dunaújváros vezetést mutatott az eredményjelző. Végül egy elrontott középkezdés eldöntötte a két pont sorsát, Szalai Babett betöréséért megítélt büntetőt Trawczynska értékesítette. Az már csak hab volt a dunaújvárosi tortán, hogy a hetesre frissen beállt Bartók fogta Bucsi Lili hetesét.

Dunaújvárosi Kohász KA–Kisvárda Master Good SE 31–28 (14–11)

Dunaújváros, 450 néző, v.: Bíró, Kiss.

Dunaújváros: Oguntoye – Agócs 3, Trawczynska 2/1, Szalai 4, Paróczy 3, Horváth 2, Krupják-Molnár 8/3. Csere: Wéninger, Bartók (kapusok), Nick 1, Bouti 3, Kopecz 1, Gajdos 1, Moreno 1, Csáki, Sallai 2. Edző: Paic Róbert.

Kisvárda: Torda – Gém 1, Szabó L. 1, Novak 1, Juhász 3, Kovalcsik B. 1, Makó 3. Csere: Bucsi 6/3, Ajano 6, Djatevszka 1, Siska 5. Edző: Józsa Krisztián.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–2, 7. perc: 3–3, 15 p.: 10–4, 24. p.: 12–6, 29. p.: 12–11, 37. p.: 18–16, 43. p.: 23–18, 53. p.: 28–26, 59. p.: 31–28.

Kiállítások: 8, illetve 12 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 5/3.

Mesterszemmel

Paic Róbert: – Jól kezdtünk, húsz percig a nyitott védekezésünk is jól működött, amelyből hibákra tudtuk kényszeríteni ellenfelünket. Aztán kisebb hullámvölgybe kerültünk. A második félidőben aztán nagyon sokat dolgoztunk a győzelemért, mindig volt valaki, aki hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez. Szerencsésebbek voltunk ellenfelünknél, de tettünk is érte. Elégedettek lehetünk, de szeretnénk tovább fejlődni.

Józsa Krisztián: – Nagyon kaotikus mérkőzést játszottunk. Mi egy kicsit jobban kezdtünk, aztán elveszítettük a fonalat, elengedtük ellenfelünket, majd visszajöttünk a mérkőzésbe. Végig futottunk az eredmény után, amely sokat kivett belőlünk. A végén a kulcsszituációkban mi hibáztunk többet,így a Dunaújváros megérdemelten nyert.