Szombaton újra megtelt a Nyíregyházi Atlétikai Centrum, a Nyíregyházi Sportcentrum idén már a második nemzetközi versenyét rendezte meg az intézményben. A megméretésre érkeztek Görögországból, Szlovákiából, Bosznia-Hercegovinából és Romániából, mellettük több száz magyar versenyző is rajthoz állt, köztük a Nyíregyházi Sportcentrum 71 atlétája is. A kilátogató szépszámú nézősereg izgalmas versenyeket, egyéni csúcsokat és ami a lényeg nyíregyházi sikereket is láthatott.

Hölgyeknél az élre kívánkozik, hogy Európa-bajnoki ezüstérmesünk, Kozák Luca is megkezdte a fedettpályás szezonját, ám nem klasszikus számában állt rajthoz, hanem szokásához híven, első versenyén 60 síkon hangolódott a szezonra. Suba László tanítványa az előfutamban 7.60-as új egyéni rekorddal teljesítette a távot és jutott tovább. A döntőben négy századot javítva idején, 7.56-nál megállítva az órát Sulyán Alexa, a MATE-GEAC sprintere mögött a 2. helyen száguldott át a célvonalon. Utóbbi versenyző duplázott, hiszen 200 méteren sem volt nála gyorsabb. Ami a nyíregyházi versenyzőket illeti, előző heti eredményén több mint 60 centimétert javítva Nyisztor Petra élen végzett hármasugrásban. Fölényére jellemző, hogy három ugrásával is megnyerte volna a versenyt. Dr. Abiwu-Türk Bettina ezúttal a negyedik lett. A leány ötösugrásban Hegedüs Zorkánál csak egy versenyző szállt messzebbre az ugrógödörben. Szintén érmet nyert Balogh Leticia, aki súlylökésben (3 kg), állhatott a dobogó legalsó fokára.

Férfiaknál három aranyérmet nyertek a mieink. Mint arról korábban beszámoltunk Bakosi Péter a múlt héten kezdte el a fedettpályás szezont sokszoros magyar bajnok magasugrónk Luxemburgban 2.18 méteres eredménnyel holtversenyben a harmadik helyen végzett. Péternek ezúttal nem akadt komoly ellenfele, akkor szállt be a versenybe, amikor a többiek már befejezték. A viadalt végül 2.20 centiméterrel nyerte meg. Ezt követően emeltetett, de a 2.23 mindháromszor kifogott rajta. Szintén ellenfél nélkül versenyzett a Tóth Balázs, aki több mint két méterrel utasította maga mögé klubtárást Csikós Patrikot. Súlylökésben további Érmek maradtak itthon Oláh Gergő (4kg) és Tompa Péter (5kg) egyaránt bronz-, míg Rentkó Máté (6kg) és Hegedűs Máté (5kg) ezüstéremmel zárta a viadalt. Sprintereknél Boros Bence bizonyult a leggyorsabban 60 méteren. A versenyzők mellett a helyszín is jól vizsgázott, így felkészülten várhatják a február 17-18-ai jubileumi 50. Fedettpályás Magyar Bajnokságot.

Férfiak

60 m: 1. Boros Bence (Nyíregyházi Sportcentrum) 6.87, 2. Deák Zalán (KARC) 6.97, 3. Steigerwalg Ernő (MATE-GEAC) 6.99, … 9. Péter László (Nyíregyházi Sportcentrum) 7.22

60 gát: 1. Orosz Balázs (DVTK) 8.90, 2. Németh Ján (szlovák) 9.14

200 m: 1 Deák Zalán (KARC) 21.67, 2, Baluch Matej (szlovák) 21.82, 3. Eszes Dániel (VSD) 21.93

300 m: 1. Birovecz Bátor (UTE) 34.19, Birovecz Ben (UTE) 35.17, 3. Szilveszter Marcell (UTE) 36.09 … 10. Csordás Tamás (Nyíregyházi Sportcentrum) 38.42 … 12. Nagy Zsombor (Nyíregyházi Sportcentrum) 40.15 … 15. Pintér András (Nyíregyházi Sportcentrum)41.45, 16. Görömbei Bálint (Nyíregyházi Sportcentrum) 41.49

400 m: 1. Parge Rober (román) 47.42, 2. Wahl Zoltán (TSC-Geotech) 47.43, 3. Niculita Remus (román) 48.82 … 23. Szögyényi Gábor (Nyíregyházi Sportcentrum) 56.85

600 m: 1. Földi Gergő (UTE) 1:21.47, 2. Taut Cristian (román) 1:23.16, 3. Boldi-Boanca Ionut (román) 1:23.63 … 7. Török Gyula (Nyíregyházi Sportcentrum) 1:32.33, 8. Vegera Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum) 1:35.45, 9. Szilágyi Zsolt (Nyíregyházi Sportcentrum)1:37.45

800 m: 1. Voicu Cristian-Gabriel (román) 1:49.98, 2. Kazizsay Levente (román) 1:54.02, 3. Szabacsi Gábor (TSC-Geotec) 1:54.19

4x200 m: 1 UTE 1:35.36, 2. Temesvár 1:37.29

Fiú súlylökés (4 kg): 1. Krakóczki Bence (MATE-GEAC) 15.47, 2. Mészáros Péter (Szolnok) 14.48, 3. Oláh Gergő (Nyíregyházi Sportcentrum) 13.24 … 5., Gergely Huba (Nyíregyházi Sportcentrum) 11.59 … 8. Kovács Rajmond (Nyíregyházi Sportcentrum) 10.42 … 10. Bálint Dániel (Nyíregyházi Sportcentrum) 9.08

Súlylökés (5kg): 1. Bovan Adam (szlovák) 13.39, 2. Hegedűs Mátyás (Nyíregyházi Sportcentrum) 13.17, 3. Tompa Péter (Nyíregyházi Sportcentrum) 13.11 … 6. Rehó Milán (Nyíregyházi Sportcentrum) 12.08 … 8. Dajnics Bence (Nyíregyházi Sportcentrum) 11.38, 9. Várnagy Nimród (Nyíregyházi Sportcentrum) 11.02, 10. Grósz Péter (Nyíregyházi Sportcentrum) 10.84, 11. Zombor Áron (Nyíregyházi Sportcentrum) 8.78

Súlylökés (6kg): 1. Tóth Nándor DSC-SI) 15.38, 2. Rentkó Máté (Nyíregyházi Sportcentrum) 15.31, 3. Chobrák Gergő (DSC-SI) 13.00 … 5. Treszkai Gergő (Nyíregyházi Sportcentrum) 10.41

Súlylökés: 1. Tóth Balázs (Nyíregyházi Sportcentrum) 17.27, 2. Csikós Patrik (Nyíregyházi Sportcentrum) 14.56, 3. Csizmazia Áron (Békéscsaba) 13.22 … 6. Szalmási Tamás (Nyíregyházi Sportcentrum) 11.85

Magasugrás: 1. Bakosi Péter (Nyíregyházi Sportcentrum) 2.20, 2. Antl Gergő (román) 1.94, Czímer Dávid (Salgótarján) 1.90

Hármasugrás: 1. Razvan Nicoara (román) 15.79, 2. Galambos Tibor (FTC) 15.65, 3. Szengerffy Dániel (VSD) 15.56

Távolugrás: 1. Pintér Erik (DSC-SI) 6.90, 2. Hajdú Áron (DVTK), 3. Hodossy-Takács Sámule (DSC-SI) 6.82 … 10. Lőw Gábor (Nyíregyházi Sportcentrum) 5.91 … 19. Zajács Ádám (Nyíregyházi Sportcentrum) 4.98

Nők

60 m: 1. Sulyán Alexa (MATE-GEAC) 7.54, 2. Kozák Luca (DSC-SI) 7.56, 3. Reizbegovics Alja (bosnyák) 7.69

60 gát: 1. Tóth Anna (DVTK) 8.25, Répási Petra (FTC) 8.33, Bacsa Fanni (DVTK) 8.75

200 m: 1. Sulyán Alexa (MATE-GEAC) 23.95, 2. Kőszegi Míra (BHSE) 24.93, 3. Bottlik Judit (BHSE) 25.22 … 17. Körmendi Anna (Nyíregyházi Sportcentrum) 27.50 … 27. Gráf Petra (Nyíregyházi Sportcentrum) 28.88 … 30. Moravszki Berta (Nyíregyházi Sportcentrum) 30.74

300 m: 1. Nádháti Evelin (MATE-GEAC) 38.58, 2. Brucker Lili (UTE) 39.59, 3. Bathó Borbála (BHSE) 39.84, 4. Kovács Lili (Nyíregyházi Sportcentrum) 41.73, 5. Tilki Flóra (Nyíregyházi Sportcentrum) 42.01 … 10. Németh Gitta (Nyíregyházi Sportcentrum) 48.52

400 m: 1. Belgyan Snadra (román) 55.91, 2. Simon Virág (MATE-GEAC) 56.01, 3. Füleki Dorottya (TSC-Geotech) 56.74 … Szilágyi Réka (Nyíregyházi Sportcentrum) 62.89

600 m: Balan Christina (román) 1:30.55, 2. Beke Adrienn (Miskolc) 1:43.48, 3. Kiss Kamilla (román) 1:51.84 … 5. Zajácz Emma (Nyíregyházi Sportcentrum) 1:53.77

800 m: 1. Barta Bodza (Miskolc) 2:18.78, 2. Kuszkó Lara (DSC-SI) 2:23.30, 3. Szász Abigél (DSC-SI) 2:26.11 … 9. Szabó Boglárka (Nyíregyházi Sportcentrum) 2:43.43

4x200m: 1. DSC-SI 1:46.77, 2. Nyíregyházi Sportcentrum (Kovács Lili, Körmedi Flóra, Tilki Flóra, Hegedüs Zorka) 1:47.15, 3. Nyíregyházi Sportcentrum (Németh Gitta, Moravszki Berta, Berencsi Kata, Gráf Petra) 2:00.47

Távolugrás: 1. Bartha Lili (Vasas) 5.71, 2. Enyedi Lili (Miskolc) 5.63, 3. Jajková Nina (szlovák) 5.47 … 17. Csorba Dóra (Nyíregyházi Sportcentrum) 4.05

Hármasugrás: 1. Nyisztor Petra (Nyíregyházi Sportcentrum) 12.95, 2. Virók Erna (FTC) 12.07, 3. Marosi Viktória (FTC) 12.05, 4. Dr. Abiwu-Türk Bettina (Nyíregyházi Sportcentrum) 11.39 … 7. Sápi Zsófia (Nyíregyházi Sportcentrum) 11.01, 8. Teremi Panna (Nyíregyházi Sportcentrum) 9.91

Leány ötösugrás: 1. Karacsi Zsanett (Szolnok) 17.31, 2. Hegedüs Zorka (Nyíregyházi Sportcentrum) 16.80, 3. Bakos Gréta (Szolnok) 15.89

Súlylökés: 1. Baukó Petra (Békéscsaba) 12.59, 2. Olejnyikova Juboslava (szlovák) 10.70, 3, Hanász Erika (Nyíregyházi Sportcentrum) 8.82

Leány súlylökés (3 kg): 1. Cs. Nagy Éva (Vác) 11.45, 2. Tadanaj Gréta (Békéscsaba) 10.68, 3. Milák Lea (szlovák) 9.26, 4. Lovácsi Zsófia (Nyíregyházi Sportcentrum) 8.15, 5. Hegedűs Rózsa (Nyíregyházi Sportcentrum) 7.73, 6. Tóth Fruzsina (Nyíregyházi Sportcentrum) 7.37

Női súlylökés (3 kg): Vasilcová Anna (szlovák) 12.94, 2. Farkas Emese (Szolnok) 12.94, 3. Balogh Leticia (Nyíregyházi Sportcentrum) 12.00 … 6. Pekola Panna (Nyíregyházi Sportcentrum) 9.96

Magasugrás: 1. Vaneková Terézia (szlovák) 1.68, 2. Zsunyi-Horváth Anikó (Békés) 1.64, 3. Bakos Gréta (Szolnok) 1.55 … 6. Piros Regina (Nyíregyházi Sportcentrum) 1.45 … 8. Hudák Panna 1.45