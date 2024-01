A magyar válogatott egyik oszlopos tagja, a német RB Leipzigben játszó Willi Orbán hamarosan felépül sérüléséből, és újra játszhat. Tavaly decemberben még arról szóltak a hírek, hogy a Leipzig csapatkapitánya már az év elején visszatérhet a pályára, de a német bajnokságban szereplő klub vezetőedzője, Marco Rose pontosított ezzel kapcsolatban.



A magyar válogatott hátvéd legutóbb a szeptemberi, Csehország elleni barátságos mérkőzésen játszott, ám egy óra elteltével sérülés miatt le kellett cserélni. Az RB Leipzig orvosai először úgy vélték, nem súlyos a magyar védő térdsérülése, később aztán már több hét kihagyást jósoltak Willi Orbánnak – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A német csapat edzője, Marco Rose szerint január végén újra futballozhat a negyvenkétszeres magyar válogatott labdarúgó.



Egyelőre még egyedül edz



Willi Orbán sérülése után az orvosok által említett tíz hét 2023 novemberében telt le. Bár Willi Orbán azóta nem játszott sem a klubcsapatában, sem pedig a magyar válogatottban, a labdás edzéseket már elkezdhette. A csapat orvosi stábja ezt követően januárt jelölte meg a játékos visszatérésére, és biztató jelnek vették, hogy a védő az RB Leipzig spanyolországi edzőtáborában, bár egyelőre a társaitól külön, már edzésbe állhatott – írta a Magyar Nemzet. A lipcseiek keretében egyébként nem csak Willi Orbán küszködik sérüléssel: a Elif Elmasz, Castello Lukeba, Dani Olmo is csak könnyített edzésmunkát tudott végezni, míg Kevin Kampl és Mohamed Simakan betegség miatt hagyta ki a szerdai tréninget a klub spanyolországi edzőtáborában, La Mangában.



Már csak pár hét a visszatérésig



A csehek elleni mérkőzés után a rutinos hátvéd több Európa-bajnoki selejtezőt és Bundesliga-meccset is kihagyott, így minden bizonnyal a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is örömmel hallotta az RB Leipzig vezetőedzőjének, Marco Rosénak szavait. A német csapat edzője elárulta, hogy egyelőre túl korai lenne a 31 éves védőnek, hogy csatlakozzon a közös edzésekhez, ugyanakkor erre hamarosan sor kerülhet – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. „Abban reménykedünk, hogy január végén újra a csapattal tarthat” – nyilatkozta a német szakember. A negyedik helyen álló Lipcse jövő szombaton a hatodik Frankfurtot fogadja a német bajnokság tizenhetedik fordulójában.