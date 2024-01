A Salgótarján legyőzésével zsinórban már a harmadik bajnoki sikerét ünnepelhette a Hübner Nyíregyháza BS, amely ennek okán a tabellán is előrelépett, immáron 5-11-es mérleggel a tizenegyedik. A szombati mérkőzés nagy részében kiválóan védekezett Merim Mehmedovics egylete, amely az első negyedet leszámítva az összes játékrészben húsz pont alatt tartotta ellenfelét, miközben tizenkilenc alkalommal kényszerítette labdaeladásra a nógrádi gárdát.

Remekelt az amerikai légiós

Ismét voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények. Bus Iván dupla-duplát ért el (10 pont, 10 gólpassz), Bonifert Bendegúz rendkívül akaratosan játszott, 14 pontot szerzett, négyből három triplát a helyére küldve – köztük egy sorsdöntő hármast is az utolsó percben –, szedett 7 lepattanót, és volt egy-egy labdaszerzése és blokkja is. A mérkőzés legjobbja ezúttal Carlbe Lee Ervin lett, az amerikai játékos igencsak sokoldalúan játszott, 21 pont mellett 15 lepattanót, 4 szerzett labdát, 3 gólpasszt, 1 blokkot és 7 kiharcolt faultot jegyzett, összesen 40 VAL-t ért el!

– Mindkét csapat számára nagyon fontos volt ez a mérkőzés, ennek tudtában készültünk és utaztunk Salgótarjánba – mondta a lefújást követően Merim Mehmedovics vezetőedző. – Előzetesen némi problémát jelentett, hogy az amerikai játékosunk nem a legtökéletesebb formában érkezett hozzánk, szerencsére azonban ezen a találkozón már ő is a tőle elvárható játékot produkálta. Gratulálok mindkét gárdának, fiatal kollégám együttese is nagyon akart, hajtott, s köszönet illeti a nézőket is a szurkolásért, szerintem egy jó mérkőzésnek lehettek tanúi. Örülök, hogy sikerült visszavágnunk az őszi, hazai vereségért, biztos vagyok benne, hogy a zsinórban aratott három győzelem pszichésen is nagyon jót tesz a fiúknak.