A Ferencváros elleni 3–1-es fiaskót követően nem maradt túl sok ideje a regenerálódásra az élvonalbeli Kisvárda Master Good labdarúgóinak, hiszen a 2023-2024-es bajnoki évad tizenkilencedik fordulóját hétközben rendezik. A szerdai összecsapáson újfent egy a dobogóra pályázó gárda, nevezetesen a jelenleg a tabella harmadik helyen álló Fehérvár FC érkezik.

Biztató a hazai mérleg

Habár a rétközi egylet eddig mind a kilenc idegenbeli NB I.-es meccsét elvesztette a Székesfehérvár otthonában, éppen ezért bizakodásra adhat okot, hogy ezúttal hazai pályán fogadják Bartosz Grzelak csapatát. Vármegyénkben ugyanis éppen fordított a helyzet, 2019. december 14-e óta veretlen a Várda a Fejér vármegyei egylettel szemben – azóta három győzelem és két döntetlen a mérleg.

– Nem volt túl sok időnk a Ferencváros elleni mérkőzést követően – kezdte a találkozó felvezetését lapunk megkeresésére a Kisvárda vezetőedzője, Feczkó Tamás. – A regenerálódás mellett a Fehérvár elleni taktika begyakorlására helyeztük a legfőbb hangsúlyt, hiszen a Fradival ellentétben egy merőben más elképzelés szerint játszik a "Vidi". Nem szabad, hogy megtévesszen bennünket a Zalaegerszeg elleni vereségük, hiszen nem véletlenül áll a tabella harmadik helyén a gárda, amely ráadásul az elmúlt napokban Sigér Dávid és a szlovén Nejc Gradisar személyeiben két nagyon komoly játékost is szerződtetett. Az sem mellékes, hogy szépen lassan a betegjeik és a sérültjeik is felépültek, arról nem is beszélve, hogy éppen ellenünk szeretnék feledtetni a ZTE elleni kisiklást.

Várat magára a légiós bevetése

Ami a Kisvárda keretét illeti, a kisebb sérülésektől eltekintve szinte mindenki hadra fogható, bár az újonnan érkező brazil Wellington Nem még nem bevethető.

– Wellington Nem szépen dolgozik, de egyelőre még nincs olyan állapotban, hogy pályára léphessen – zárta mondandóját a tréner. – A többiek viszont készen állnak, éppen ezért egyértelműek a céljaink, szeretnénk itthon tartani a három pontot.

A mérkőzést szerdán, 17.45-től játsszák.