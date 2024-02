Mint arra emlékezhetünk, a norvég Felix Orn-Kristoff mindhárom szakaszát megnyerte a 2023-as magyarországi ifjúsági világkupának, ezzel természetesen az összetett elsőséget, valamint a legjobb elsőéves juniornak járó fehér trikót is elhódítva. A viadalnak tavaly is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye adott otthont, pontosabban Vásárosnamény, Ibrány és Nyíregyháza városai.

A glasgow-i világbajnokság bronzérmese, aki az Európa-bajnokságot a kilencedik helyen zárta, 2025-től a sportág egyik élcsapatában, a belga Intermarché-Wanty gárdájában folytatja, abban évben még a kontinentális, harmadosztályú sorban, majd a 2026-os szezontól már a legjobbak között, a WorldTeam-csapatban. A felek a 2027-es idény végéig írtak alá.

Tökéletes csapathoz igazolt

– Régóta követem a csapat körüli dolgokat, emlékszem, hogy a 2022-es idényben esélytelenül arattak sikereket a tavaszi klasszikusokon, ami hihetetlen volt – nyilatkozta lapunk megkeresésére Orn-Kristoff néhány nappal a szerződés aláírását követően. – A klasszikusok azok a versenyek, amelyekről álmodozom és amelyek benne vannak ennek a csapatnak a DNS-ébe. A bátyám Alexander és Sven Erik Bystrom is arra biztatott, hogy nyugodtan írjak ide alá, mivel itt jó kezekben leszek. A Wanty-ReUz-Technord tökéletes lehetőséget jelenthet a WorldTeam-sor irányába, hiszen nem ugorhatok rögtön a mély vízbe. A csapat segítségével talán egy nap megvalósíthatom az álmom, hogy Párizs-Roubaix-t nyerjek.

Természetesen Solymosi János versenyigazgató is nagy örömmel fogadta, hogy egy újabb olyan versenyző kerül a sportág élvonalába, aki korábban megfordult a magyar viadalon is.

– Most már eljutottunk oda, hogy nehéz számon tartani, hogy hány olyan kerékpáros versenyzik a sportág elit szintjén, akit korábban Nyíregyházán is láthattunk – mondta az NYKSE elnöke. – A dán Lobias Lund Andresen volt az első fecske, aki ma már a holland Team dsm-firmenich PostNL kerékpárosa és jelenleg éppen az Ománi Körversenyen rója a kilométereket. Őt követte a norvég Per Strand Hagenes, aki meg Valter Attila csapattársa a világ jelenlegi legjobb csapatánál, a holland Team Visma |Lease a Bike-nál. Aztán ott van még a spanyol Ivan Romeo (Movistar), az észt Madis Mihkels (Intermarché-Wanty), vagy éppen a lengyel Hubert Grygowski (Arkéa-B&B Hotels), aki meg a minap a televízióból köszönt vissza a kiemelt kategóriás Clasica de Almeria egynaposán. Ez természetesen mind-mind hatalmas büszkeség számunkra.

Augusztusban lesz a hazai viadal

Természetesen a főszervező Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület, valamint partnere, a Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete (NYKSE) 2024-ben is megrendezi a versenyt, amely jelen állás szerint a tizenegy fordulós sorozat utolsó előtti állomása lesz augusztus 14-15-én, az előző évhez hasonlóan ezúttal is Vásárosnamény, Ibrány és Nyíregyháza érintésével.