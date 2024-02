Az AQUA Sport Egyesület Nyíregyháza U12-es vízilabda csapata két mérkőzést játszott szombaton az Észak-keleti Gyermek IV-es 3. fordulójában, Egerben. A mérleg egy győzelem, egy vereség

Először az Aquatics Úszásoktató és Vízilabda SC (Miskolc) csapata ellen ugrottak vízbe a fiúk, ahol nagyon kemény letámadással és szép játékkal tudtak helyt állni. Szoros emberfogással védekeztünk végig a mérkőzés alatt amelyet az ellenfél nem nagyon tudott megbontani. Ugyanakkor a Miskolc csapata is szoros emberfogással védekezett és ők sem hibáztak benne sokat, így kevés gólos mérkőzésen 2-5-re győztünk!

- A második mérkőzésen a ZF Eger csapata ellen játszottunk, ahol, egy szoros mérkőzés volt a célunk. Az első negyedben sikerült is olyan harciasan belemennünk a játékba, hogy ezzel az egri fiatalokat is megleptük, majd 3-2-re meg is nyertük az első negyedet! A második negyed még a mi gólunkkal folytatódott, de a félidő előtt már 5 gólos hátrányban voltunk. Az első félidő végére kicsit elfáradtunk, és fejben szét estünk, mind védekezésben, és támadásban. Rengeteg eladott labdával dolgoztunk és folyamatos megúszásokkal vertek meg minket a második félidőben. Így a cél a szoros mérkőzéssel kapcsolatban sajnos csak a félidőben valósult meg, a végére 7-22-őt mutatott az eredményjelző tábla. Biztató volt az első meccsünk illetve a második meccs első félideje ezekből merítünk erőt. Edzünk tovább, összességében jó úton haladunk - értékelt Rudik Máté utánpótlás edző-

Eredmények:

Aquatics- AQUA SE Nyíregyháza 2-5 (0-2, 1-0, 1-2, 0-1)

Góllövők: Blazsán Á. 3, Nemes N., Földi M.

AQUA SE Nyíregyháza- Tigra Zf Eger 7-22 (3-2, 2-8, 1-7, 1-5)

Góllövők: Vass B. 4, Blazsán Á. 2, Nemes N.