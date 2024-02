A szezon legnagyobb és – bár nincsenek róla adataink, de – minden bizonnyal a bajnokság valaha volt egyik legnagyobb feltámadását produkálja a Hübner Nyíregyháza BS a férfi kosárlabda NB I/B-ben. Mint ismert, a Cápák az alapszakasz első felében csupán kettő mérkőzést nyertek meg, tizenkettőt elveszítettek, így az utolsó helyen álltak. A közvélemény és maguk a csapattagok sem így képzelték el az élvonalbeli búcsú utáni első idényt.

Az új évvel aztán nem csak új remények érkeztek, hanem új Blue Sharks „született”, a csapat zsinórban hat bajnoki mérkőzést nyert meg és már a rájátszást érő hetedik helyen áll.

– Senki sem erre számított – emlékezett vissza a csapat játékosa, Bonifert Bendegúz az első félévre. – Amikor nyáron láttam az igazolások, megörültem, mert sokakkal játszottam együtt, nagyjából az egész csapatot ismertem. Más erőviszonyokra számítottunk, jobb kezdésben bíztunk, de sajnos nem így alakult. A fő ok talán az volt, hogy sok új ember érkezett, nem álltunk össze csapatként. Nehéz volt megélni a rossz szereplést, én is nagyon frusztrált voltam, kerestem a helyemet. Később elkezdett beérni a munka gyümölcse, megértettük, mit vár el az edző, mostanra mindenki azt teszi, amihez a legjobban ért és amivel a legjobban tudja segíteni a csapatot.

– A mostani helyzetet már könnyebb megélni – folytatta jobb hangulatban. – Vannak azért most is hullámvölgyek. Jól meneteltünk januárban, ami azzal tetőzött, hogy elkaptuk itthon a listavezetőt, utána viszont nem várt szoros meccset játszottunk Óbudán. Ebben benne volt az is, hogy talán elhittük, mostantól maguktól jönnek a győzelmek. Az a meccs megmutatta, hogy ez nem így van, tovább kell dolgoznunk, pillanatra sem lankadhat a figyelmünk. Sokat beszéltünk erről az óbudai mérkőzés után és a Miskolc ellen megmutattuk, hogy megtanultuk a leckét.

A győzelmi sorozat elején mutatkozott be a nyíregyháziak új légiósa, Carlbe Ervin. Az amerikai érkezésével összeállt az azóta állandó kezdőcsapat, amiben Bonifertnek is helye van.

– A szezon elején a posztommal sem voltam teljesen tisztában – tette hozzá az új szerkezetben négyesként szereplő játékos. – Akkor még pont ezen a poszton volt légiósunk, ezért kevesebb szerep hárult rám. Ez frusztráló volt, de sokat beszél velem Merim (a csapat vezetőedzője – a szerk.), mindig biztatott, elmondta, hogy fordulni fog a helyzet és kérte, hogy én is bízzak benne. A légióscsere után aztán felszabadult a poszt, Merim megadta nekem a bizalmat, amit igyekszek meghálálni.

A négyes posztot régebben erőcsatárnak nevezték, amit sok esetben egy kisebb termetű center töltött be. Manapság már egyre inkább eltűnnek, vagy összemosódnak a posztok, így Bonifert sem palánk alatti játékot játszik, sokkal inkább egy magasabb mezőnyjátékosnak felel meg.

– Támadásban valóban nem vagyok klasszikus négyes, de a modern kosárlabdában már nem is úgy működik, hogy a négyes bent van a palánk alatt – tette hozzá a kétméteres kosaras. – Védekezésben valamikor nagyobb emberrel kell birkóznom, amivel nincs bajom, sőt, még jobban is szeretem, mint egész pályán üldözni a száznyolcvan centis irányítót. A játékunk szerint egyébként egytől-négyig mindenki válthat mindenkivel védekezésben, maradhatok kicsivel, de le is mehetek a centerrel birkózni, amit szintén elbírok fizikailag.

A 25 éves játékos egy hónap híján két évvel ezelőtt szenvedett keresztszalag-szakadást Zalaegerszegen. A műtét után elvégezte a hosszú rehabilitációt, az NB I/B-ben tért vissza, fél év után pedig csatlakozott a Blue Sharkshoz. Azóta most éli a legjobb időszakát, az elmúlt négy mérkőzésből három alkalommal is ponterős volt, fontos kosarakat szerzett, lepattanókat szedett és a VAL-számokat tekintve is a csapat legjobbjai között volt.

– A sérülésem után rögös út vezetett a visszatérésig – emlékezett vissza. – Nagyon jól sikerült a rehabilitációm, csak az időzítés volt rossz, mert mire felépültem, már készen voltak a csapatok. Szerencsére Fóton lehetőséget kaptam a bizonyításra, megmutathattam, hogy jó állapotban van a lábam. Utána szintlépés volt, hogy megkeresett a Nyíregyháza és visszatérhettem az A csoportba. Nehéz volt a szezonzárás, kevesebb lehetőséget kaptam, de pluszmunkával is próbáltam mindig bevethető lenni. Örültem annak, hogy a vezetőség számított rám ebben a szezonban is és komolyabb szerepet szánt nekem. Fizikailag a rehabilitáció végétől százszázalékosnak érzem magam, onnantól a meccsrutint és a játékkedvet kellett visszaszereznem. Most nagyon jó helyen vagyok, jó a közösség, segítünk egymásnak, márpedig jó társakkal sokkal könnyebb játszani.

Bonifert múlt szombaton 21 ponttal vette ki részét a MEAFC legyőzéséből. Az ő nevéhez fűződik a mérkőzés jelenete, az a zsákolás, ami nem csupán a kispadot ugrasztotta talpra, hanem bizonyára neki is nagy önbizalmat adott.

– Valóban jó érzés volt – ismerte el. – Tudom én magamról, hogy képes vagyok ilyenekre, persze meccsen viszonylag ritkábban fordul elő, inkább edzéseken van rá példa. Igyekszem minél többször előhúzni, remélem, lesznek még ilyen szép akciók!

Szükség lesz a jó teljesítményére a továbbiakban is, hogy életben maradjon a győzelmi sorozat. Nem vár könnyű menet a Cápákra, akik vasárnap a BKG vendégeként lépnek pályára, az azt követő fordulóban a Fóthoz utaznak, érkezik a MAFC, majd a Vasas ellen újra idegenben kell bizonyítani.

– Letudtuk azokat a meccseket, amik „kötelezőek” voltak, hiszen nagyrészt a körülöttünk lévőket vertük meg, de most az első öt csapatból néggyel találkozunk. A BKG, a Fót és a Vasas idegenben nagyon nehéz lesz, a MAFC itthon pláne, ide sorolnám a Ceglédet is hazai pályán. Nehéz sorozat elé nézünk, de jó a csapat hangulata. Megjött a korábban hiányzó faktor. Egyrészt a légiósunk is nagyon stabil teljesítményt nyújt, beilleszkedett és segít minket, hogy elérjük a céljainkat, másrészt mindenki egytől egyig elhiszi azt, hogy van keresnivalónk és bárkivel felvesszük a verseny. Mindegy, kivel játszunk, ugyanúgy állunk hozzá minden meccshez, és mindenki ellen nyerni szeretnénk – szögezte le Bonifert Bendegúz.