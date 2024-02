Az immáron sereghajtó együttest megverte a Kisvárda Master Good, most jöhet a listavezető!

Mint ismert, a szabolcsiak múlt szombaton Mezőkövesden szakították meg a hárommeccses nyeretlenségi sorozatukat, ezzel rögtön előztek is, az utolsó, még bennmaradást érő pozíció azonban még így is hét pontra van, vagyis nem elég a „kötelezőket” behúzni, egy-egy meglepetést is mellé kell tenni. Ilyen lenne a Paks legyőzése.

Kevesen gondolhatták, hogy a tolnaiak huszonegy forduló elteltével is vezetni fogják a tabellát – ez az eredmény még úgy is bravúr, hogy a jelenleg második Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Az előző kör azonban azt is megmutatta, hogy nem verhetetlen az „atomvárosi” gárda, hiszen gólzáporos, 4–3-as meccsen alulmaradt a Zalaegerszeggel szemben.

Ha már gólzápor, a Kisvárda–Paks párharc sem szűkölködik találatokban. A két csapat legutóbbi négy kisvárdai mérkőzésén sorrendben 3–1-es, 5–1-es, 3–3-as és 2–2-es végeredmény született. A kisvardafc.hu szerint a Paks az eddigi hét fellépéséből egyet sem nyert meg a Várkerti Stadionban (4–3–0; 16–7-es gólkülönbség), de összességében is pozitív Lucasék mérlege (6–5–5). Nagyot szólna, ha vasárnap folytatódna ez a szép sorozat, ráadásul azzal már igazán nyílttá válna a bennmaradásért folytatott küzdelem!

Labdarúgás: NB I., 22. forduló

Péntek

20: MTK–Mezőkövesd

Szombat

12.30: ZTE–Kecskemét

15: DVTK–Fehérvár FC

17.30: DVSC–Puskás Akadémia

Vasárnap

15: Kisvárda–Paks

17.30: Újpest–Ferencváros