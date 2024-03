Továbbra is nagy a harc a Nyír-Wetland vármegyei labdarúgó-bajnokság élmezőnyében, hiszen még mindig négy csapat harcol a bajnoki címért. A tizennyolcadik fordulóban hat mérkőzést rendeznek szombaton, míg két találkozón vasárnap harsan fel a kezdő sípszó.

Nehéz meccs vár a Szalkára

Nem lesz könnyű dolga a Mátészalka csapatának, amely ahhoz a Nyírbátorhoz látogat, amely tapad a „felsőházhoz”, s mint azt tudjuk, a Szalka álma a bajnokság megnyerése, melynek megvalósításához kötelező hoznia az ilyen fontos meccseket.

Piskóti Zsolt immáron a Vásárosnamény trénereként térhetett volna vissza Újfehértóra, csakhogy legutóbb piros lappal száműzték a kispadról, így a tényleges „hazatérésére” még várni kell.

A Nagyecsed négy pontot gyűjtött az előző két játékkörben, amely viszont csak akkor ér valamit, ha otthon a Kótaj ellen is megszerzi a hármat.

A forduló rangadóját Tarpán rendezik, a beregi településen Bubis Iván harmadik helyezett alakulata a negyedik Mándokot látja vendégül, a pontok eloszlása pedig jelentősen befolyásolhatja az élmezőny erősorrendjét.

Paprikás hangulatra van kilátás a Kemecse–Csenger derbin is, ahol egymás leszakítása lehet a cél, már amennyiben a felek átérzik ennek a találkozónak a fontosságát.

A Nyírbéltek szeretné meglepni a „kis Szparit”, amire minden esélye meg is van, hiszen Szatke Zoltán egylete nincs éppen a legjobb formájában, bár a fiatal keret, azért ennél jóval többre hivatott.

Hozni kell a kötelezőt

Vasárnap lép pályára az éllovas Kállósemjén, mégpedig a sereghajtó Nyírmeggyes ellenében. Vologyimir Ovszijenkóéknak kötelező begyűjtenie a három pontot, amennyiben meg akarják tartani a listavezető helyüket.

Az Ibrány legutóbb legyőzte a Kemecsét, ebből erőt merítve pedig a Nagykálló otthonából is szeretné a gárda elhappolni a három pontot, bár ehhez azért a házigazdának is lesz némi szava.

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 18. forduló, edzői várakozások (kezdés: 15.00)

Szombat

Nyírbátor (6.)–Mátészalka (2.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Olyan mérkőzés elé nézünk, amely mindkét csapat számára fontos. A Szalka a bajnoki címre tör, mi pedig azért harcolunk, hogy az élmezőny közelében maradhassunk. Biztos vagyok benne, hogy jó mérkőzést látnak majd a szurkolók.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Ismét egy nagyon jó csapathoz utazunk, Bátorban remek körülmények várnak ránk, ennek tudatában pedig egy nagyon jó meccsre készülünk.

Újfehértó (5.)–Vásárosnamény (11.)

Antal István, az Újfehértó edzője: – A labdarúgás furcsasága, hogy az edzőkollégám jobban ismeri az én csapatomat, mint a sajátját, hiszen több éven keresztül dolgozott itt. Azért ez egy másfajta gárda már, így szeretnénk győzelemmel megörvendeztetni a szurkolóinkat.

Piskóti Zsolt, a Vásárosnamény edzője: – A két csapat nem azonos célokért küzd és sajnos akadnak problémáink is. Furcsa helyzet ez nekem, hiszen vendégként érkezem Újfehértóra, s ettől úgy megijedtem, hogy gyorsan össze is szedtem egy piros lapot.

Nagyecsed (7.)–Kótaj (12.)

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Bízom benne, hogy kellően komolyan vesszük a szombati meccsünket, különben nem sokat ér az első két találkozón szerzett négy pont. Hazai pályán szeretnénk végre nyerni és így ünnepelni jópár ünnepeltet!

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – A jó formában lévő Nagyecsedhez látogatunk. Jól kezdtük a tavaszi szezont, igyekszünk erre építeni és helyt állni az ecsedi katlanban is.

Tarpa (4.)–Mándok (3.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Az előző fordulóban mutatott játékon van mit javítanunk, ráadásul a tabella alapján ismét fontos mérkőzés következik. Kíváncsian várom, hogy mivel rukkolnak elő a fiatal játékosaink.

Kocsis János, a Mándok edzője: – Legutóbb ugyan nem szereztünk pontot, de az első fordulóhoz képest egyénileg és csapatként is jobb teljesítményt nyújtottunk. Bízom benne, hogy a héten tudtunk annyit fejlődni, amihez immár eredményesség is párosulhat. Egy sokat futó, jó erőkből álló csapathoz látogatunk, de hisszük, hogy esélyünk lehet a három pont megszerzésére.

Kemecse (10.)–Csenger (9.)

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Nem szoktam panaszkodni, és nem is ma kezdem el, de a támadóoldalon pontosabb játékot várok a csapattól. Remélem, hogy ez elegendő lesz a három pont megszerzéséhez.

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – Remélem, hogy a játékosaim átérzik ennek a mérkőzésnek a fontosságát.

Nyírbéltek (13.)–Nyíregyháza II. (8.)

Gyarmati András, a Nyírbéltek edzője: – Egy fiatal csapat az mindig veszélyes, attól függően, hogy melyik arcát mutatja. Megpróbáljuk megkeresni azokat a pontokat, melyeken eredményesek tudunk lenni. Mindenképpen otthon szeretnénk tartani a három pontot.

Szatke Zoltán, a Nyíregyháza Spartacus II. edzője: – Nem jól kezdtük a szezont, s sajnos több játékosunk is kiesett, de a héten kiváló munkát végeztek a srácok. Sokat dolgoztak, ennek kapcsán pedig bízom abban, hogy ez a munka most már eredményességgel is párosul.

Vasárnap

Kállósemjén (1.)–Nyírmeggyes (16.)

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nagyon komolyan készülünk a hétvégi mérkőzésre, hiszen hazai pályán csak a győzelem elfogadható.

Siska Attila, a Nyírmeggyes edzője: – A papírforma szerint nincs sok esélyünk, de azért ha nálunk lesz a labda, akkor támadni fogunk, ha pedig az ellenfélnél, akkor védekezni.

Nagykálló (14.)–Ibrány (15.)

Homann Richard, a Nagykálló edzője: – Abszolút nem lebecsülve az ellenfelet hazai közönség előtt számunkra csak a győzelem az elfogadható.

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – A Kemecse elleni győzelmünk csak akkor fog érni valamit, amennyiben számunkra kedvező eredmény születik ezen a meccsen. Ehhez ugyanarra a koncentrált játékra lesz szükség, mint egy héttel ezelőtt.