Ugyan a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hajrája még messze van, már ezen a hétvégén is rendeznek olyan összecsapást, ami komolyan befolyásolhatja a bajnoki cím sorsát.

A harmadik Mátészalka a második Mándokot fogadja. A két csapatot jelenleg egy pont választja el egymástól, vagyis a hazaiak biztosan előznek, ha nyernek, vendégsiker esetén viszont négy pontra nőne a különbség. Mindkét gárda két győzelmet, valamint egy-egy döntetlent és vereséget mutatott fel eddig tavasszal. A Mándok a két sikerét az előző két fordulóban szerezte a Nyírbátor ellen, valamint a tarpai rangadón, de a Mátészalka is magabiztosan várhatja az ütközetet, hiszen legutóbb nagy különbséggel nyert Nyíregyházán. Ősszel Kocsis János csapata örülhetett, miután hazai pályán 3–1-re győzött.

Azzal kezdtünk, hogy a forduló rangadója befolyásolhatja a bajnoki címért folytatott csatát. Szögezzük le, hogy ez csak akkor igaz, ha legalább egyszer megbotlik a Kállósemjén, ugyanis a címvédő és jelenleg is listavezető gárdának saját kezében van a sorsa. Vologyimir Ovszijenkóék pontelőnnyel vezetik a bajnokságot és már hat mérkőzést számlál a győzelmi sorozatuk. Ezt szeretnék nyújtani a veszélyes zónából távolodni igyekvő Nyírbéltek ellen.

A sokat emlegetett első helyért versenyben van még az Újfehértó is, amely az elmúlt öt meccsét egyaránt behúzta, ráadásul az előző két találkozóját 6–0-val hozta le. Jó esély van ezúttal is a sok gólra, ugyanis az Újfehértó a második legeredményesebb csapat a bajnokságban, míg szombati ellenfele, a Szpar II. az ötödik legtöbb gólt kapta idáig. A két csapat szeptemberben 4–4-et játszott egymással. Akkor kettő nullára a fehértóiak mentek, ám még az első félidőben fordítottak a nyíregyháziak. Nagy Dávid harmadszor is beköszönt, majd a 86. percben újra meglett a vezetés a vendégeknek, de Horváth Tamás a 88. percben egalizált. Ebben az idényben a Nyírmeggyes–Kótaj (2–7) tartja az egymeccses gólcsúcsot, az őszi Nyíregyháza II.–Újfehértó összecsapás négyes holtversenyben a második helyen van.

A tabella alsó felében is lesz egy nagyon fontos mérkőzés, amin az utolsó szalmaszálak egyikébe kapaszkodna a sereghajtó Nyírmeggyes, míg a Nagykálló kényelmes helyzetbe kerülhet a Meggyes, és az egyaránt élcsapat ellen játszó Ibránnyal, valamint a Nyírbéltekkel szemben.

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokság, 20. forduló (kezdés: 15)

Szombat

Kemecse (10.)–Vásárosnamény (12.)

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Az eredményesség érdekében fontos, hogy kilencven percen keresztül taktikailag fegyelmezett és bátor játékot vigyünk ki a pályára.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Számunkra most két olyan mérkőzés következik, amin nagyon fontos, hogy eredményesek legyünk és végre pontokat szerezzünk.

Nagyecsed (7.)–Csenger (8.)

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Újabb szatmári rangadó következik. Két, nagyjából azonos képességű csapat találkozik. Ideje lenne már hazai pályán nyerni, de ehhez nem ártana berúgni végre a ziccereinket.

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – nem nyilatkozott.

Tarpa (5.)–Ibrány (15.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Hazai pályán célunk a három pont megszerzése, lehetőleg jó játékkal.

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – Egy igazán jó csapat otthonába látogatunk, ahol igen nehéz dolga van bármelyik csapatnak. Mindent megteszünk a pontszerzés érdekében.

Újfehértó (4.)–Nyíregyháza II. (9.)

Antal István, az Újfehértó edzője: – Az előző fordulóban a rutin és a tapasztalat volt az ellenfél, most viszont a fiatalság és a lendület vár ránk. Mivel sok évig dolgoztam utánpótlásban is, tudom mire számíthatok: a fiatalok rapszodikusak, jó meccsük után előfordul, hogy rosszul játszanak és fordítva is igaz. Felkészülünk belőlük, hogy a rossz után még várjanak a jóval. Izgalmas, szép feladat, de nyerni akarunk.

Szatke Zoltán, a Nyíregyháza II. edzője: – Nehéz, kemény mérkőzésre számítunk, de nem feltartott kezekkel megyünk oda.

Mátészalka (3.)–Mándok (2.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Ismét rangadó elé nézünk. Jól felkészített csapatot fogadunk, amely egyben van. Természetesen szeretnénk itthon tartani a három pontot, ehhez viszont kilencven percen át maximális fegyelemre és koncentrációra lesz szükség.

Kocsis János, a Mándok edzője: – Ez a mérkőzés rangadónak tekinthető az osztályunkban. A hazai csapatnak van igazán veszíteni valója, győzelmi kényszerben játszik. Mi nyugodtan készülhetünk, ezzel a mérkőzéssel csak nyerhetünk. Ahogy látom, a múlt hétvégi második félidei játék nagyon jót tett a csapat hangulatának, a három pont hitet adott a folytatáshoz. Bízom benne, hogy ezt a lendületet tudjuk továbbvinni, mert akkor esélyünk lesz a győzelemre.

Nyírbátor (6.)–Kótaj (11.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Múlt héten az első félidei játékunk biztató volt, de egy mérkőzés nem negyvenöt percig tart. A következő hazai mérkőzésünkön kilencven percig kell koncentrálnunk ahhoz, hogy eredményesek legyünk és itthon tartsuk mind a három pontot.

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Ugyanabban az ütemben készülünk, mint eddig, szeretnénk jó teljesítményt nyújtani Nyírbátorban.

Vasárnap

Nagykálló (13.)–Nyírmeggyes (16.)

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Számunkra hazai pályán csak a három pont megszerzése számít jó eredménynek.

Siska Attila, a Nyírmeggyes edzője: – Természetesen győzelemre törekszünk, és amíg én leszek az edző Nyírmeggyesen, ez minden mérkőzésen így is lesz.

Kállósemjén (1.)–Nyírbéltek (14.)

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Próbáljuk otthon továbbnyújtani a győztes szériát. Keményen készülünk, győzni szeretnénk hazai pályán.

Gyarmati András, a Nyírbéltek edzője: – Az esélytelenek nyugalmával készülünk a mérkőzésre, aztán szeretnénk meglepetést szerezni.