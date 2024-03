Egy hónappal a Kozármislenyben aratott győzelmet követően a Kisvárda Master Good SE szombaton arra készült, hogy a NEKA otthonából is elhozza a két bajnoki pontot és ezzel jelentősen feljebb lépjen a táblázaton. Tisztában voltak azonban a rétköziek azzal, hogy ezt csak maximális koncentrációval érhetik el, hiszen a balatonboglári alakulat sokat fejlődött az idény kezdete óta. Valamint az is figyelmeztetőleg a szemük előtt lebegett, hogy szeptemberben Kisvárdán csak egy góllal tudták legyőzni Bakó Botond együttesét.

Aligha ilyen kezdésről álmodott a vendégek edzője, csapata ahogy mondani szokták, alaposan bennmaradt az öltözőben. Támadásaikban rengeteg technikai hibát vétettek és négyszer a labdát is eladták. Hátul sem brillíroztak, az akadémisták szinte minden támadásából gólt szereztek, különösen a meccs napján születésnapját ünneplő Bató Lili volt elemében, a tizedik percben már három találatnál járt. Józsa Krisztián nem tehetett egyebet, már a negyedik percben kikérte idejét, hogy rendezze a szétzilált sorokat. Az első kisvárdai gólra nyolc percet kellett várni, akkor Mihara Ajano volt eredményes. Némileg összekapta magát aztán a vendéggárda átlövésekből faragták hátrányukat és a védekezésük is felkeményedett, így míg az első negyedórában tíz gólt kaptak, addig a félidő második szakaszában csak hatszor kezdtek közepet. Az elején összeszedett hátrányukat azonban nem sikerült ledolgozniuk, négy gólos NEKA vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

Fordulás után Juhász Gréta háromszor is betalált, majd Mérai Maja is eredményes volt, így alig öt perc alatt megfelezte hátrányát a Kisvárda. Ennél közelebb azonban nem sikerült közelebb férkőzniük ellenfelükhöz, sőt a játékrész felére visszaállt a félidei különbség. Józsa Krisztián időkérést követően két támadás erejéig a hét a hat elleni játékkal is próbálkoztak, ez azonban nem jól sült el, kétszer is gólt kaptak belőle. Eredményes volt viszont az öt egyes védekezésük, ez azonban csak arra volt elég, hogy szorosabbá tegyék a végeredményt.

NEKA–Kisvárda Master Good SE 31–28 (16–12)

Balatonboglár, NEKA csarnok, 200 néző, v.: Bócz, Wiedemann.

NEKA: Csapó K. – Molnár, Győri 3, Lapos 2, Faragó 12/2, Bató 5/1, Wald. Csere: Zaj (kapus), Munteanu-Kóródi 1, Keczeli-Mészáros, Alaxai 1, Fazekas 3/1, Kriston, Miklós 3, Berei 1. Edző: Bakó Botond.

Kisvárda: Mátéfi – Akijama 5/1, Karnik 7/2, Bucsi, Djatevszka 1, Siska 2, Mérai 4. Csere: Leskóczi (kapus), Ajano 3, Novak, Szabó L. 2, Juhász 4, Kovalcsik B. Edző: Józsa Krisztián.

A mérkőzés alakulása. 4. perc: 4-0, 11 p.: 8-2, 17. p.: 10-7, 23 p.: 12-8, 28.p.: 14-11, 35. p.: 18-16, 41. p.: 23-20, 50. p.: 28-22, 58. p.: 30-27.

Kiállítások: 8, illetve 10 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/3.

Mestermérleg

Bakó Botond: – Nekünk az egész bajnokság egy nagy próbatétel, mentálisan és fizikálisan folyamatosan a határainkat feszegetjük. Fiataljaink sokat fejlődtek, harcias, fegyelmezett, mentálisan erős csapatunk van, a lányok egyre többet tudnak a kézilabdáról. Elégedett vagyok a mai teljesítményünkkel, örülök, hogy arra is tudtunk figyelni a végén, hogy az egymás elleni összevetésben is jobban álljunk, mint a Kisvárda.

Józsa Krisztián: – Teljesítményünkről nem sok pozitívumot tudok elmondani. Tudtuk, hogy fontos mérkőzés, élet-halál harc vár ránk, gyakorlatilag mégis kinyírtuk magunkat az első tíz percben. Utána küzdöttünk, kapaszkodtunk, de ennyi technikai hibával esélytelenek voltunk. Fel kell állnunk, de ez nagyom nehéz lesz, mert óriási pofont kaptunk.