Hétvégén az alapszakasz utolsó fordulóját rendezik a férfi NB II. D csoportjában. Az már korábban eldőlt, hogy a Hajdúszoboszló, a Hajdúböszörmény a felsőházban folytatja, ide igyekszik a Hajdúnánás és a Nyírbátor is és szombaton éppen egymás ellen játszanak. Tréki Tamás együttese a múlt héten váratlan vereséget szenvedett Debrecenben és ezzel nehéz helyzetbe hozta magát. Nagy valószínűséggel a Hajdúböszörmény legyőzi a bátoriak mögött tanyázó Balmazújvárost, így rájuk nem kell figyelniük Bor Márkéknak. Ha győznek, nincs kérdés, a felsőházban folytathatják szereplésüket. Ha viszont veszítenek, akkor drukkolniuk kell a Tiszavasvárinak, ha Türk Ferenc együttese legyőzi a DEAC II.-őt, szintén az első négyben végeznek, ha viszont kikapnak, akkor a debreceniek megelőzik őket.

Ami a folytatást illeti az első négy helyezett az egymás elleni eredményeit tovább viszi és így kezdi meg a felsőházi rájátszást, ahol a C csoport első négy helyezettjével mérkőzik meg oda-vissza. Abból a csoportból a felsőház biztos tagja a DVTK mellett a Salgótarján és a Vác, a negyedik résztvevő pedig a Füzesabony, vagy a Gödöllő lesz. Az alsóházban a C csoportból csak hárman kezdik meg a küzdelmeket, mert időközben visszalépett az Acélváros.

Férfi NB II., D csoport, alapszakasz, 14. forduló

Szombat

Nyírbátor–Hajdúnánás 17., Tiszavasvári-SZIKE–DEAC II., Hajdúszoboszló–Kisvárda mindkettő 18.