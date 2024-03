Remekül kezdték az évet vármegyénk NB III.-as csapatai, a Kisvárda Master Good második számú csapata Rákospalotán a REAC vendégeként szerzett értékes három pontot, míg a Sényő FC Selyem-Ber alsóházi derbin ütötte ki idegenben a Hatvant. Előbbit a listavezető Putnok újabb botlásának követően már csak két pont választja el az első helytől, míg Nagy Sándor csapata ezzel a sikerrel elmozdult a veszélyes zónából.

A Kisvárda II. vasárnap a sereghajtó Gyöngyös otthonában folytathatja sikeres szereplését. Az együttes edzője, Gerliczki Máté azonban óva int mindenkit attól, hogy fix kettesre vegye a meccset, mert mint mondta a kötelező győzelmek a legnehezebbek.

– Tisztában vagyunk azzal, hogy mi vagyunk az esélyesek, mégis nehéz mérkőzésre számítok. A Gyöngyös az életéért küzd, hiszen kieső helyen áll, ezért minden megszerezhető pontra égetően szüksége van – vezette fel a találkozót a szakember, aki azt is elmondta, hogy nem csak ellenfelükkel kell megküzdeniük, hanem a pálya talajával is. – Ismerem a gyöngyösi pályát, ebben az időszakban nagyon mély, így nagyon nehéz rajta futballozni, ez elsősorban a játékot játszó csapatoknak hátrány. Ezt kihasználva a hazaiak biztosan stabil védekezésre rendezkednek be és kontrákból próbálnak majd eredményesek lenni – magyarázta Gerliczki Máté. – Nekünk türelmes játékra lesz szükségünk, az adódó lehetőségeinket pedig minél hatékonyabban kell kihasználnunk – zárta a Kisvárda II. edzője.

A Sényő FC Selyem-Ber győzelemmel zárta a múlt évet és győzelemmel kezdte az idei esztendőt, Nagy Sándor együttese ezen az úton szeretne tovább haladni a folytatásban. Erre vasárnap hazai környezetben lesz lehetőségük, ahol az Újpest második számú csapatát látják vendégül. A fővárosi lilák a DEAC elleni vereséggel kezdték az évet, így már csak öt pont az előnyük a Sényővel szemben.

A találkozóval kapcsolatban Nagy Sándor nem köntörfalazott, elmondta, hogy egyértelműen győzelmet vár csapatától. – Jól kezdtük az évet, amely lendületet adhat a folytatásra, hazai pályán természetesen a három pont megszerzése a célunk. Bár a tartalékcsapatok elleni játszani egy kicsit mindig lutri, nehéz belőlük készülni, hiszen nem tudhatjuk, hogy a „nagyoktól” ki fog visszajátszani. Ettől függetlenül igyekeztünk alaposan feltérképezni őket. Bízom a csapatban, remélem győzelemmel tudjuk megörvendeztetni közönségünket – zárta Nagy Sándor.

Északkeleti csoport, 19. forduló, vasárnap

Sényő FC Selyem-Ber–Újpest II., Sényő, v.: Török (Juhász, Hovanecz), 14., Gyöngyös–Kisvárda II. Gyöngyös, v.: Sveda (Punyi, Tóth Á.), Gyöngyös, 14.

További mérkőzések: DVTK II.–Salgótarján (12), DEAC–REAC, Tiszafüred–Hatvan, Putnok–Karcag, Cigánd–Tiszaújváros, Eger–DVSC II. (mind 14)